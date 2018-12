¿Estás atravesando una crisis?: 10 frases que te ayudarán a salir adelante

Las enseñanzas de grandes personajes de la historia nos pueden servir de apoyo para dirigir un negocio y mejorar la perspectiva sobre la vida en general

Llevar adelante un negocio o una carrera requiere mucha pasión y persistencia. En el camino, además de éxitos, siempre hay fracasos y retrocesos. La clave está en saber enfrentar estos últimos y recuperar enseñanzas.

A continuación, diez interesantes frases sobre los tropiezos en nuestros proyectos y las crisis que reúne Entrepreneur.

1. “La energía y la persistencia conquistan todas las cosas”. Benjamin Franklin.

El poder para seguir adelante superará todos los obstáculos. Combiná eso con la energía y pasión para que veas nuevas opciones, superarás los retos y alcanzarás tus metas.

2. “Nada en este mundo puede tomar el lugar de la persistencia. El talento no lo hará. Nada es más común que los hombres sin éxito y con talento. Los genios tampoco. Los genios no recompensados es casi un proverbio. La educación tampoco. El mundo está lleno de negligentes educados. La persistencia y determinación son omnipotentes”. Calvin Coolidge.

La persistencia puede superar casi cualquier reto. Cuando ponés tu mente en algo y estás dispuesto a hacer todo lo posible, incluyendo paciencia, dedicar tiempo y ajustar tu estrategia para llegar ahí, conocerás la omnipotencia de la determinación.

3. “La paciencia, persistencia y transpiración son una combinación indestructible para el éxito”. Napoleon Hill.

Es importante querer cosas, tener metas y aspiraciones, pero es aún más importante tomar acción para lograrlo. Los pensamientos solos no te llevarán a la meta, necesitarás hacer el trabajo necesario para alcanzar los objetivos.

4. “El éxito es el resultado de la perfección, trabajo duro, aprender del fracaso, lealtad y persistencia”. Colin Powell.

Las cualidades que te ayudarán a lograr tus metas son las mismas que son necesarias para un gran liderazgo. Como emprendedor, lo más probable es que seas un líder, por lo que la calidad para inspirar así como para perseverar será clave para tu crecimiento personal.

5. “Tal vez te topes con muchas derrotas, pero no serás derrotado. De hecho, tal vez necesites enfrentar esas derrotas para que puedas saber quién eres, cómo te puedes levantar y cómo podrás salir de ahí”. Maya Angelou

La perseverancia es la habilidad para seguir adelante después de una derrota. No definas cada tropiezo o fracaso, están ahí para hacerte más fuerte. Trata de ver las otras lecciones que llegan y que te forman mientras avanzas.

6. “La ambición es el camino al éxito. La persistencia es el vehículo en el que llegas”. Bill Bradley

Es fácil ver a personas exitosas y pensar que nacieron así. La realidad es que cada individuo triunfador fue ambicioso e implacable. La persistencia es el vehículo en el que deberías estar más interesado.

7. “Paraliza la resistencia con la persistencia”. Woddy Hayes

A veces los sentimientos de derrota, fracaso y ansiedad te sorprenderán. Cuando lo hagan, tratá de alimentar tu coraje en lugar de agrandar tus miedos. Superá la resistencia con una persistencia implacable.

8. “Si estás pasando por un mal momento, sigue adelante”. Winston Churchill

Algunas partes del viaje serán pesadas y difíciles, pero la única cosa que puede hacerlo peor es renunciar. Haz que la lucha valga la pena al ser persistente.

9. “Los campeones siguen jugando hasta que lo hacen bien”. Billy Jean King

Si querés convertirte en campeón en la vida y en tu nicho, seguí adelante. No importa qué dificultades enfrentes, aprende a seguir jugando hasta que seas exitoso.

10. “Si no puedes volar, corre, si no puedes correr, camina, si no puedes caminar, gatea. Sin importar lo que hagas sigue avanzado hacia adelante”. Martin Luther King Jr.

Algunos días las acciones que tomes serán grandes, otros lograrás muy poco, pero sigue avanzando para perseverar y triunfar.