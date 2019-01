Bandersnatch: la película interactiva del universo Black Mirror

Como en el libro "elige tu propia aventura", la nueva propuesta de Netflix, Black Mirror Bandersnatch desafía los límites de la mente.

Netflix trae como propuesta un nuevo capítulo interactivo, llamado Bandersnatch. Es la película de la serie Black Mirror, que desde su inicio ha causado revuelos por su temática tecnológica con una visión catastrófica de la realidad.



En Bandersnatch, disponible desde el 28 de diciembre, el usuario determina cómo avanza la acción al tomar decisiones sobre lo que hace el personaje principal. Como era el libro "elige tu propia aventura" pero en internet. Debido a la infinidad de opciones es casi imposible contarle a alguna persona el capítulo, pues cada una de las decisiones, que al comienzo son triviales, como elegir qué desayunar o qué música escuchar, terminan siendo críticas.



Black Mirror, Bandersnatch logra superar lo conocido y consigue avanzar en la historia hasta crear la suficiente tensión como atrapar al usuario.

Tiene tantas variantes diferentes en función de las elecciones que se tomen, que Brooker (el creador de Black Mirror) aseguró que ha “olvidado”cuántos finales diferentes existen.

Bandersnatch no se puede ver no todos los dispositivos. Por ejemplo, los celulares más viejos o los televisores que utilizan el Chromecast de Google no funcionan para este capítulo. En las computadoras, tablets y celulares de última tecnología se ve perfecto.

El argumento

Black Mirror: Bandersnatch, es un filme interactivo que transporta al hasta espectador para descubrir la historia de Stefan Butler, un programador que busca adaptar una novela fantástica a un videojuego, sin embargo la realidad y la ficción se comienzan a mezclar y es ahí cuando comienzan sus dudas existenciales.

Desde un cereal hasta cometer un homicidio son algunas de las decisiones que el usuario puede tomar en Bandersnatch, que cuenta con un total de 312 minutos y 5 horas de imágenes, un laberinto de caminos para llegar a uno de los finales creados por Netflix.

Ls fanáticos de la serie encontraron un código QR que tiene como destino la web de Tuckersoft, la empresa ficticia de videojuegos que desarrolla los exitosos videojuegos de Colin Ritman y por supuesto Bandersnatch, el de Stefan Butler.