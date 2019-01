Fahrelnissa Zeid: la princesa a la que Google le rinde homenaje

Hoy se cumplen 118 años del nacimiento de la artista y princesa Fahrelnissa Zeid, en homenaje a su trayectoria Google le dedica el Doodle.

Fahrelnissa Zeid nació un 7 de enero de 1901 y falleció el 5 de septiembre de 1991. Fue una artista turca reconcida por sus obras a grandes escalas con elementos caleidoscópicos. También su obra tenía combinaciones de elementos occidentales y orientales.

Hoy se cumplen 118 años del nacimiento de la artista Fahrelnissa Zeid. Google le dedica el Doodle a esta singular mujer.

Zeid fue una artista pionera y tan respetada que la galería Tate Modern la declaró como "una de las artistas femeninas más grandes del siglo XX". También realizaron una exposición de su trabajo en la galería, mostrando sus mejores piezas.

Pero, ¿quién era realmente Fahrelnissa Zeid y por qué sigue siendo tan venerada años después de su muerte?

Nacida en Estambul en el seno de una familia otomana de élite, la infancia de Zeid no siempre fue fácil. En 1913, su padre Şakir Pasha recibió un disparo mortal y su hermano fue juzgado y condenado por su asesinato.

Comenzó a dibujar y pintar temprano, y continuó sus estudios en la Academia de Bellas Artes para Mujeres en Estambul.

Te puede interesar Las profecías de Baba Vanga para el 2019

Fahrelnissa se casó con la novelista İzzet Melih Devrim cuando ella tenía 19 años, y tuvieron tres hijos (su hijo mayor murió de fiebre escarlata).

En 1928, se matriculó en la escuela de arte de París y se divorció de Devrim en 1934, luego se casó con el príncipe Zeid bin Hussein de Irak.

Después de cansarse de la vida aristocrática, Zeid viajó por Europa pintando y mezclándose con otros artistas. Realizó su primera exposición en 1945 y continuó pintando (incluso dedicando una habitación a la embajada iraquí en Londres, donde su esposo trabajaba).

Su trabajo fue elogiado por la forma en que fusionó las influencias bizantinas, árabes y occidentales, y utilizó una técnica modernista.

Las pinturas de Fahrelnissa han sido descritas como caleidoscópicas y abstractas, y tienden a presentar colores vibrantes y líneas audaces, que a menudo se asemejan a vidrieras.

Desde entonces, expuso en todo el mundo, y sus pinturas han crecido en valor. El año pasado, una de sus piezas se vendió por casi 1 millón de libras, y en octubre de 2012, Bonhams vendió varias de sus pinturas en una subasta por más de 2 millones de libras, estableciendo un récord mundial para la artista.

Te puede interesar Estas son las predicciones del Horóscopo chino para 2019

Zeid es recordada por su arte y su personalidad, y después de su muerte en 1991, se han publicado libros sobre ella y varias retrospectivas de su trabajo.

Obras destacadas

Fight Against Abstraction, 1947

Resolved Problems, 1948

Mi infierno, 1951

Hacia un cielo, 1953

Someone From the Past, 1980