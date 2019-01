Diego Maradona: "Yo no soy un pegador, pero era para arrancarle la cabeza a Rocío Oliva"

El ex futbolista habló de la escandalosa separación de su última pareja, Rocío Oliva, y de su actual vínculo con Verónica Ojeda

En una entrevista que duró más de 40 minutos, Diego Maradona habló con Jorge Rial en Intrusos, a través de una comunicación telefónica.

Lo hizo luego de que Rocío Oliva reconociera el final de una relación de seis años, y de que empezaran a circular con fuerza rumores de reconciliación amorosa con Verónica Ojeda.



Pero además, el director técnico de Dorados de Sinaloa se refirió a la salud de su hijo menor, Dieguito Fernando, e hizo un mea culpa por los años que pasó sin verlo.

Y además, se refirió a la conflictiva relación que mantiene con sus hijas mayores, Dalma y Gianinna.

Primero, Maradona hizo mención al buen momento que vive con su hijo, Dieguito. "Tengo que estar en Buenos Aires porque Dieguito es un nene que tiene problemitas. Tiene una señora que lo cuida todo el tiempo", comenzó.



Y luego aseguró que gracias a la terapia que se encuentra realizando, su hijo mejoró mucho. "Vino y me dio un abrazo como un animal. Tiene la contextura física maradoneana. Nada que ver con Ojeda. Ahí no lo puedo negar. No hay ADN, no hay nada. Cuando Dieguito me abraza o me da la mano, olvidate... es una mole. Pero es una mole dulce. Tenemos que estar más con él. Hay que darle cariño y los mejores doctores del mundo", aseguró Diego, algo autocrítico con él por el tiempo que estuvo alejado del pequeño.



"Vivió solo y en eso soy culpable, y no tengo excusa para nada. El boludo fui yo. Pero hoy Dieguito juega a las escondidas con los primos, se tira a la pileta solo, le tiro una pared y hace un gol. Cómo hago yo para explicarle a este chabón que lo de Verónica y mío puede esperar, lo de Dieguito no", siguió, al ser consultado por su estado sentimental con Ojeda.



En ese momento, le apuntó a Florencia de la V quien había asegurado con el Diez y Ojeda están nuevamente juntos. "Me he comido varias minas, pero hoy Verónica es la madre de mi hijo. Sabés por qué te digo, la tapa que muestran son de un año atrás. Yo con Florencio (sic) nunca tuve un problema. Pero ella no puede hablar de Dieguito".



"Yo lo respetaba hasta hoy. Ahora ya lo invito a jugar un partido", lanzó. Jorge Rial lo frenó cuando hizo mención a la identidad de género de Flor, pero Maradona volvió a la carga: "Sabés lo que pasa, se mete con Dieguito".



Maradona aclaró que no está en pareja con Ojeda, pero que es probable que ella pronto viaje rumbo a México. "Vos creés que algún piojo resucitado me a frenar a que yo lleve a Verónica, a mi hijo y a la terapeuta a México. ¡Nadie!", dijo, fiel a su estilo combativo. Diego partirá el próximo miércoles rumbo a Sinaloa, para continuar con su trabajo como entrenador del equipo Dorados.



Luego, al ser consultado por Rocío Oliva, disparó: "Rocío tiene firmado un papel que no puede decir absolutamente nada. Está en cana... Hoy está afuera de mi vida totalmente".



"¿Se portó mal?", quiso saber Rial y Diego respondió: "De eso se encargan los abogados. Y yo no soy pegador". "¿Te engañó?", insistió el conductor. "Me hizo de todo. Cortemosla ahí. La casa (que actualmente habita Rocío y su familia) me la quedo yo. Si vive la familia, lo lamento. Si vos no sabés mantener a tu hija a raya, yo no soy Papá Noel. No voy por los colectivos preguntándole a la gente qué necesita. Yo trabajo como trabaja todo el mundo".



​"El amor está muerto. Ahora que se divierta mientras pueda porque tiene causa penales. Ahora me va a conocer", cerró sobre el tema.



"Me gustaría tenerlos a todos", dijo Maradona haciendo referencia a sus hijos, puntualmente a Dalma y Gianinna. Pero rápidamente volvió a la carga contra Claudia Villafañe. "Le estoy dando para adelante. Ahora acelero más contra la madre", enfatizó.



Luego, aclaró que no fue al casamiento de Dalma porque se jugaba un importante partido de su entonces equipo, y que le pidió a su hija cambiar la fecha, pero ella no quiso. "Se jugaba el partido de mi vida y después teníamos tres meses de licencia. Esto es todo inventado por Claudia. Yo no le dije que venía".



"Con Dalma tengo un amor increíble porque es la primera, y eso no me lo va a sacar nadie del corazón. Pero ella nunca fue a ver a mi mamá y eso me duele. Y la Tota me preguntaba por ella. Eligió a Claudia por sobre mí. No tiene explicación", lanzó.



"Gianinna también está con la madre. El tema acá es que cuando le hago los juicios a la madre.... yo nunca la vi correr al lado mío, ella estaba en casa haciendo la sopa. Yo me peino y me visto como boludo, pero de boludo no tengo un pelo".



Luego, en un momento más distendido de la charla, Maradona y Rial se chicanearon por la última final de la Libertadores entre River y Boca, pero los dardos de Diego volvieron cuando el conductor le preguntó por el actual momento del país. "Estoy triste por la situación del país. Se la están llevando toda. Los argentinos estamos como anestesiados".



"¿Debe volver el peronismo?", preguntó Rial. "Seguro. Pero un peronismo serio. Con Cristina. A ella no se le caen los papeles de la mano, habla con inteligencia, habla con los valores que le dejó el peronismo. Ahora cambiamos todo pero cambiamos de bolsillo. La que teníamos nosotros ahora la tienen ellos".