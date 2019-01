"La gente no quiere ver más a D'Elía con las tetas en el agua"

Así se refirió el actor y humorista Alfredo Casero respecto a la manifestación del miércoles pasado del dirigente piquetero en la pileta del Obelisco

“A pesar de que te digan todo el tiempo que hay un 47% de inflación, la gente no quiere ver más a D'Elía con las tetas en el agua”, dijo el actor y humorista Alfredo Casero, refiriéndose a la reciente manifestación del dirigente en la pileta del Obelisco.

Este comentario formó parte de la nota que le realizaron en el programa Terapia de Noticias, de LN+, conducido por Diego Sehinkman.

Con su tono ácido, señaló que “hasta ahora lo único que se ve en televisión y en algunos diarios es lo que sacan de Twitter. Si se acaba la grieta, van a tener que salir de las redacciones a buscar las noticias”.

Además, aseveró que "te muestran cacerolazos y hay 18 personas. El problema de la televisión de aire es que están diciéndote algo que no se basa en ningún fundamento”.



Para Casero, los medios actuales subestiman al público: “Prendés la tele y ya sabés lo que te va a decir cada uno. Le propongo a la gente romper la grieta, porque no somos boludos”, expresó.



También dio su opinión sobre el gobierno de Mauricio Macri y la grieta: "Una cosa buena es que no da bola a lo que dicen ni responde para no fomentar la grieta, que es lo que hizo el gobierno anterior".



Respecto a la ministra de seguridad, opinó que "nadie dice que Bullrich agarró una gran cantidad de merca que entraba por el norte sin problemas. Apoyo a la ministra, como todo lo que está bien hecho", concluyó, y anunció que no dudaría en volver a votar al actual presidente: "En este momento no hay otra opción".