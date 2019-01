VIDEO: Lady Gaga y Bradley Cooper cantan juntos y sorprenden al público en Las Vegas

Interpretaron "Shallow", en vivo, y la gente los ovacionó. El video de Lady Gaga y Bradley Cooper ya dio la vuelta al mundo en las redes sociales.

Durante el concierto de la residencia Enigma de Lady Gaga en Las Vegas, la cantante invitó a subir al escenario al coprotagonista y director de A Star Is Born, Bradley Cooper. Juntos, interpretaron “Shallow” en vivo por primera vez.

Cooper, quien estaba sentado en la audiencia, hizo que la multitud los ovacionara cuando se unió a Gaga para interpretar su dúo.

"Shallow" recientemente recibió una nominación al Oscar a la Mejor Canción Original. Ganó la Mejor Canción Original en los Globos de Oro 2019 . La canción está nominada a Canción del año y Grabación del año en los Grammy de este año.

A principios de este mes, Gaga se disculpó por colaborar con R. Kelly en " Do What U Want " en 2013. Lanzó su residencia actual en diciembre y realizó una versión de "Tengo miedo de los estadounidenses" de David Bowie.