Insólito: esta chica se tatuó en la cara al cantante Harry Styles por amor, pero no se le parece en nada

La cantante Kelsy Karter no quería darle un regalo tradicional de cumpleaños a Harry Styles, así que decidió mostrarle su amor con un tatuaje en su cara.

La cantante neozelandesa, de 24 años, dejó a todo el mundo shockeado con el tattoo que se hizo en homenaje al cumpleaños número 25 de Harry Styles, el ex cantante de la banda británica, One Direction.

Kelsy Karter no quería hacer algo tan básico como enviarle bombones. Ella decidió que para el cumpleaños de Harry Styles, el mejor regalo era tatuarse su imagen en su cara. Y no es un tatuaje de henna, es permanente.

El tatuaje fue realizado por el artista Romeo Lacoste, dueño del salón de tatuajes California Dream en Los Ángeles, donde se especializa en tatuajes muy pequeños y detallados.

Sin embargo, la imagen no se parece mucho al artista británico.

Karter compartió las fotos de su nuevo tatuaje en Twitter y en Instagram. Escribió: 'Mamá, mira lo que hice'.

Su tatuaje no cayó del todo bien a los fanáticos del cantante. Varios Instagramers señalaron lo obvio: ni siquiera se parece a Harry.

Emily Louise dijo: "Esto ni siquiera se parece a Harry ".

"¿No podrías haberle conseguido una tarjeta de cumpleaños como todos los demás?" preguntó otro fan.

A principios de este mes, la cantante ya había adelantado lo que planeaba hacer para Harry en su cumpleaños, que es el 1 de febrero.



La cantante está obsesionada con ex líder de One Direction. No se sabe si son amigos o incluso si alguna vez se han conocido. Recientemente ha twitteado: "Es 2019 y Harry Styles sigue siendo el ser humano más lindo ".