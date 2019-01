Hoy, 30 de enero, se cumplen 71 años del asesinato de Mahatma Gandhi

Se recuerda a Mahatma Gandhi, líder espiritual y político de la India y en su nombre se celebra El Día Escolar de la Paz y la No Violencia.

Mohahandas Karanchaans Gandhi, independentista conocido como Mahatma Gandhi, líder espiritual y político de la India, fue asesinado por uno de los suyos. El magnicidio es el paradójico epílogo a una vida dedicada al ahimsa —la no violencia.

Un alma especial

Siendo un niño de solo 13 años fue casado con una niña de su misma edad de la que, contra todo pronóstico, acabó perdidamente enamorado. Tanto lo estaba que una noche, estando su padre moribundo, Gandhi, movido por la pasión, le abandonó en su lecho de muerte para hacer el amor con su joven esposa. A su regreso, su progenitor había muerto. El suceso le marcó para siempre.

El joven nunca volvió a ser el mismo. Consciente de su debilidad, se convirtió en un ferviente opositor del matrimonio concertado entre niños.

Movido por un gran sentimiento de culpa, Mohandas decidió tomar las riendas de su vida: “Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida mientras hace daño en otro. La vida es un todo indivisible”.

Siguiendo esa máxima, su primera acción fue hacerse seguidor de la doctrina jain, defensora de la no violencia hacia toda forma de vida.

A los 19 años fue padre, su familia lo envió a Londres. Su estancia en el Imperio Británico le abre otros horizontes: el joven hindú empieza a comprender Oriente a través de Occidente, ya que mientras estudia Derecho, Mohandas lee a Tolstoi, a los teósofos y a los principales teóricos del cristianismo.

Seducido por los principios de esta religión, en su mente empieza a forjarse una idea fundamental: las injusticias solo pueden combatirse desde la lucha pacífica.Regresa a la India, veintiún años después. Gandhi ya es abogado y tiene muy claros sus objetivos vitales. Si algo ha aprendido en Occidente ha sido que Oriente no tiene por qué estar sometido a su dominio.

Resuelto y combativo, se erige líder del movimiento de la liberación de la comunidad india frente a la dominación británica. En pro de este objetivo impulsa una campaña de desobediencia civil pacífica, como ya hiciera durante el ejercicio de su profesión como abogado en Johannesburgo (Sudáfrica), que le había granjeado fama mundial.

Su estratégica lucha contra la dominación británica en ese país, que comprendía desde impulsar huelgas hasta la ocupación pacífica de las fábricas, o el boicot a la utilización de los servicios de transporte públicos financiados por los ‘invasores’, había sido tan pacífica como efectiva.

Gandhi combate contra la dominación imperial británica sin ejercer la violencia.

Apóstol de la desobediencia civil, es el primero en defender sus ideales. Mientras los ingleses responden con las armas, Gandhi, ya como líder político y espiritual por su fe en la no violencia, no duda en someterse a largos periodos de ayuno y a huelgas de hambre.

Fue encarcelado en varias ocasiones, la última en 1942, tenía 73 años, pero continuó siendo fiel a sus ideales: “La violencia es el miedo a los ideales de los demás”.

Finalizada la II Guerra Mundial, su incesante lucha da su fruto: Inglaterra sucumbe y Gandhi es invitado a las negociaciones que culminarán con la independencia de la India. Pero la victoria se troca en derrota, ya que se impone inevitablemente el deseo del líder de la Liga Musulmana, Muhammada Ala Jinnah, de obtener la secesión de Pakistán de la India.

Gandhi recibe ese movimiento como una traición a los ideales de la lucha pacífica y contempla horrorizado cómo se reaviva la antigua pugna entre hindúes y musulmanes. Desesperado, intentando apaciguar los ánimos, recorre descalzo los pueblos en los que se había desatado la violencia, pero ello no hace sino alimentar el odio que los extremistas hacia su persona.

Abatido por la violencia

El 30 de enero de 1948, Gandhi se dirigía a una plaza cercana a su domicilio de Nueva Delhi. Eran las 17:17 h. de la tarde. Allí le esperaban unas 500 personas para realizar un rezo comunitario. Un hombre se acercó a él con las manos juntas, en señal de oración. Cuando lo tuvo delante, le disparó tres balas en el pecho a quemarropa.

Más tarde declararía: “Con la pistola en la mano derecha, junté las manos y dije: ‘¡Namasté!’ (‘Saludos’)”... “He Ram!” (“¡Oh, Dios mío!”), suspiró Gandhi, y se desplomó lentamente sobre la hierba, con las palmas de sus manos apretadas todavía una contra otra, esgrimiendo un gesto de ofrenda y de saludo hacia su asesino.

El homicida es Nthuram Godse, un radical hindú, seguidor del partido de ultraderechista Mashabha, que acusaba a Gandhi de haber consentido la secesión de Pakistán y de debilitar al gobierno indio con sus continuas concesiones a los musulmanes. Juzgado junto a siete hombres participantes en la conjura, fue ahorcado el 15 de noviembre de 1949, pese a las demandas de los hijos de Gandhi, que imploraron su perdón.

La sospecha se cierne sobre el magnicidio. Aquel enero de 1948, Mahatma había sufrido ya dos atentados fallidos. Siempre se sospechó que el verdadero inductor del homicidio haba sido el presidente del partido Mahasabha, Vinayar Damodar Svarkar.

La India, desgarrada, lloró la muerte de su Bapu (padre, como le decían). El llanto por su pérdida inundó la noche. Su cadáver fue lavado y envuelto en un sudario tal y como dicta la tradición, sobre él se esparcieron pétalos de rosa.

Más de un millón de personas acompañaron la comitiva que condujo e el cuerpo a la pira funeraria. Los himnos, rezos y lamentos inundaron la escena, sobre todos ellos se alza un grito unánime: “El Mahatma Gandhi se ha hecho inmortal”.

Desde entonces

El Día Escolar de la Paz y la No Violencia (School Day of Non-violence and Peace) se celebra todos los años el 30 de Enero. Tiene por objetivo la educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a los Derechos Humanos, la no-violencia y la paz. En este día, los colegios y centros se convierten en instrumentos de paz y entendimiento entre personas de distinta formación, raza, cultura y religión.

Es una fecha apropiada para trabajar con el alumnado la importancia del derecho a la paz, comprendiendo cómo la educación favorece este derecho. Para ello es necesario fomentar una conducta proactiva en favor de la paz y la resolución pacífica de los conflictos.

El Día Escolar de la Paz y la No Violencia, también conocido como DENIP, es una jornada educativa no gubernamental fundada en España en 1964 por el poeta y pacifista mallorquín Llorenç Vidal Vidal. Es un día internacional que conmemora el aniversario de la muerte del Mahatma Gandhi, un 30 de Enero, y que además ha sido reconocido por la UNESCO en 1993.