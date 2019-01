Google le rinde homenaje a Mercedes Sosa en todo el mundo

El doodle de hoy, 31 de enero, está dedicado a Mercedes Sosa, la gran cantora tucumana, al cumplirse 54 años de su primera actuación en Cosquín.

El nombre de Mercedes Sosa no se encontraba en la lista de músicos programados para esa noche pero finalmente fue Jorge Cafrune quien la invitó a dejar su huella imborrable en Cosquín.

Fue en 1965 cuando la cantautora se subió por primera vez al escenario del festival para forjar una historia que este año sumó un nuevo capítulo con un emotivo homenaje en la apertura de sábado pasado.

En su primera presentación, la "Negra Sosa" interpretó Canción del derrumbe indio, de Fernando Figueredo Iramain, que integraría a su repertorio oficial en 1966, en pleno crecimiento del Movimiento del Nuevo Cancionero.

Hoy jueves 31 de enero, al cumplirse 54 años de aquel suceso, Google la homenajea en todo el mundo con su popular doodle.

"Yo me voy a atrever, porque es un atrevimiento lo que voy a hacer ahora y voy a recibir un tirón de orejas de la comisión, pero qué le vamos a hacer. Siempre he sido galopeador contra el viento. Los voy a ofrecer el canto de una mujer purísima, que no ha tenido oportunidad de darlo. Aunque se arme bronca, voy a dejar con ustedes a una tucumana: Mercedes Sosa", dijo Cafrune ese día, según consta en el registro de la actuación del 31 de enero de 1965.

Dice en el Doodle

"Nunca pensé que cantaría para ganarme la vida", dijo Mercedes Sosa, la poderosa vocalista argentina ampliamente conocida como "la voz de los que no tienen voz". También conocida como "La Negra" debido a su pelo largo y negro, la poderosa de Sosa.

La voz le brindó la oportunidad de actuar en el Lincoln Center y el Carnegie Hall en la ciudad de Nueva York, así como en la Capilla Sixtina y el Coliseo en Roma. Una fuerza impulsora detrás del movimiento "Nueva Canción", sus canciones se casaron con la música tradicional sudamericana con letras poderosas que abogan por los derechos humanos.

Nacida el 9 de julio de 1935 en la norteña provincia argentina de Tucumán, el linaje familiar de Mercedes Sosa provino del pueblo indígena aymara. Su herencia influyó profundamente en su estilo y, a los 15 años, ganó un concurso de talentos de radio por su música tradicional. Un dramático punto de inflexión de su carrera sucedió en este día en 1965, cuando el cantante Jorge Cafrune invitó a Sosa al escenario durante su presentación en el famoso Festival Cosquín Folk de Argentina. Su actuación recibió una gran ovación y para el año siguiente, ella había firmado un contrato de grabación.

Muchas de las canciones más conocidas de Sosa fueron escritas por otros, pero sus interpretaciones de canciones como "Gracias a la Vida" de Violeta Parra y "Si Se Calla El Cantor" de Horacio Guarany ayudaron a catapultar a la fama.

Lanzó unos 70 álbumes en el transcurso de una carrera de casi seis décadas, explorando diversos géneros como el tango argentino, la nueva trova cubana, la bossa nova brasileña, el rock y la música sacra. En años posteriores, colaboró ​​con artistas como Luciano Pavarotti, Sting, Joan Baez e incluso Shakira.

Sin temor a cantar la verdad al poder, se exilió de su tierra natal durante varios años y finalmente pudo regresar a su hogar en 1982. Continuó actuando en todo el mundo y más tarde se convirtió en embajadora de buena voluntad de la UNESCO.

Buen jueves, ¡Aquí está La Negra!