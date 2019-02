Justin Bieber y Hailey Baldwin no tuvieron sexo hasta el matrimonio

Una de las parejas más top del planeta contó porqué optó por el celibato hasta el casamiento. Justin Bieber y Hayley Baldwin se "desnudan".

Justin Bieber y Hailey Baldwin son la noticia de las redes sociales del mundo debido a la exclusiva entrevista que concedieron a la revista Vogue. En su relato confesaron que esperaron a casarse para recién tener relaciones sexuales, una tendencia de las nuevas generaciones que se practica cada vez más.

En la tapa de Vogue, fotografiada por la reconocida Annie Leibovitz, la pareja aparece abrazada sobre el pasto. Mientras que Justin está sin camisa, Hailey lleva lo que parecería un vestido de novia con detalles de pedrería.

La modelo y el cantante optaron por el celibato hasta que no se concretara su matrimonio, el cual se llevó a cabo doce semanas después de que comenzaron a salir.

Aseguran que esta fue una de las mejores decisiones que podrían haber tomado. Sin embargo, aclaran que no fue una cosa fácil de respetar ya que no es una “fantasía mágica”.

La iniciativa surgió desde el mismo canadiense, quien asume haber luchado durante bastante tiempo contra sus “problemas con el sexo”.

Además, el intérprete de “Sorry” manifiesta que estuvo sin intimar alrededor de un año, precisamente desde junio del año pasado.

“Creo que el sexo puede causar mucho dolor. A veces las personas tienen relaciones sexuales porque no se sienten lo suficientemente bien. Porque carecen de autoestima. Las mujeres hacen eso, y los chicos hacen eso”, comenta.

"Quería volver a dedicarme a Dios de esta manera porque realmente sentía que era mejor para la condición de mi alma. Y creo que Dios me bendijo con Hailey como resultado. Hay ventajas. Te recompensan por un buen comportamiento”, agrega.

En este mismo contexto, el cantante habla de su lado más sentimental y sobre cómo ha logrado volver a confiar en las personas.

“Me ha costado tanto confiar en la gente, he tenido dificultades con la sensación de que la gente me está utilizando o no está realmente ahí para mí. Una de las grandes cosas para mí es confiar en mí mismo”, señala.

“Soy el emocionalmente inestable. Lucho por encontrar la paz. Siento que me importa mucho y quiero que las cosas sean tan buenas y quiero que la gente me quiera. Hailey es muy lógica y estructurada, justo lo que necesito”, añade.

Y también habla de su pasado: “Me encontré haciendo cosas de las que me avergonzaba tanto, que era muy promiscuo y esas cosas, y creo que usé fármacos para drogarme porque estaba tan avergonzado".

Ahora son "los Bieber"

"Ella es la seguridad que siempre quise", citan al cantante de Sorry en la revista Vogue.

"La cuestión es que el matrimonio es muy difícil", dice Hailey.

En el mismo artículo revelan: "La pareja se casó en un juzgado de Manhattan en septiembre pasado después de un romance de doce semanas en el contexto de una amistad de casi diez años, y aún están haciendo planes para una boda real".

Los Bieber recordaron cuando salieron por primera vez hace unos años y no funcionó. "Sucedieron cosas negativas de las que todavía tenemos que hablar y trabajar", explicó Hailey. "Hubo un período en el que si yo entraba en una habitación, él salía".

Pero en junio de 2018, se encontraron en una conferencia en Miami organizada por Rich Wilkerson Jr., el pastor de la Iglesia Vous, quien ofició en el matrimonio de Kim Kardashian y Kanye West.