Baby Etchecopar estalló contra D'Elía y le dijo: "Sos un hijo de p... no sabés lo que es laburar"

Luego de sus vacaciones, el conductor arremetió en su programa radial contra el dirigente social quien lo había acusado de ser un operador del Gobierno

Recién llegado de sus vacaciones, Baby Etchecopar no tiene respiro. El conductor y periodista, al retomar su programa en la mañana de Radio 10, tuvo declaraciones muy duras contra el piquetero kirchnerista Luis D'Elía.

Todo comenzó por un Twitter que el dirigente social publicó el 22 de enero, en el que decía que a Baby lo habían visto en un restaurante de la isla de Aruba de vacaciones.

"Baby Echecolatz en Aruba. Comiendo en Italian Steak House, frente al Hilton Lo que hace la pauta y el dinero macrista en un país desbastado por el modelo neoliberal conservador Así viven los operadores funcionales al gobierno ¿Exagero?", decía la red social.

Cuando el periodista volvió a su programa, confirmó que estuvo en Aruba y, muy enojado, se refirió al tuit de D´Elia.

"¡Mirá lo que pone el forro! Además de gordo, con características medias dudosas, dice ´Baby Etchecopar en Aruba, comiendo en ….´. A ver, léemelo porque no tengo anteojos, lo que pone el alcahuete, el gordo alcahuete. Además de gordo, es alcahuete".



Y ya dirigiéndose de lleno al dirigente kirchnerista: "El ladrón cree que son todos de su condición. ¿Sabés qué sos D'Elía vos? Sos un hijo de puta. Pero con todas las letras. Orgulloso. Sos un hijo de puta, haceme juicio, haceme lo que quieras, te lo dijo Lanata, te lo dice la Argentina entera, te odia todo el mundo, sos detestable, sos asqueroso, sos repugnante, y encima sos envidioso y resentido".



"Veraneo en Aruba, por ahí me voy a Grecia.. Sí, pero con la mía. Hago teatro, hago dos mil kilómetros por semana, me pelo el orto, laburo… no sabés lo que es laburar. A ver si me entendés, sorete: laburar. No soy un colgajo, como vos".