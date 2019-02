Le sirvieron vodka con metanol en un bar y el resultado fue fatal

Luego de sus vacaciones en la isla griega de Zante, la vida de Hannah Powell cambió por completo. Fue en agosto de 2016, tras una noche de copas en un bar, la joven de 23 años despertó con vómitos y mareos. Es que había bebido un vodka con metanol que había sido previamente mezclado, sin su conocimiento.

Cuando se despertó al otro día en el hotel, pensó que las luces estaban apagadas. "Sugerí abrir las cortinas y mis amigas me dijeron que ya estaban abiertas. Pero pensé que estaban bromeando, así que me levanté y encendí la luz. Ahí fue cuando entré en pánico, cuando me di cuenta de que no podía ver nada".

Hannah Powell estaba tan confundida que incluso llegó a pensar que la habían secuestrado. "Pensé que tenía algo alrededor de los ojos o en mi cabeza. Recuerdo contestarle algo a mi papá en mi teléfono. Él me decía que no me preocupara, que estaba viajando para aquí. Me escondí el teléfono bajo la axila porque pensaba que me lo iban a sacar".

La joven fue entonces llevada a un hospital. Allí la explicación de los médicos fue que le habían dado vodka con metanol, un compuesto químico de uso industrial, que hizo que sus riñones dejaran de funcionar y la dejó ciega. En el bar les habían servido vodka no regulado mezclado con este químico. Sus amigas bebieron lo mismo que ella y sufrieron dolores estomacales y vómitos, pero no tuvieron la misma desgracia que Hannah.

Consultada por el origen del vodka con metanol, Powell explica: "Aparentemente, las mafias lo preparan en los bosques y lo venden barato a los bares, que rellenan sus botellas con eso. Entonces si tu eres un cliente, piensas que estás comprando un vodka Smirnoff legítimo, pero no es así. Lo ponen en las botellas de Smirnoff, botellas reales, por eso no tienes motivos para pensar que no es auténtico".

¿Y qué hizo Hannah Powell después de todo esto? Tras recibir el alta unas semanas después debió hacer diálisis durante 18 meses hasta que su madre pudo donarle un riñón.

Con el paso del tiempo dejó de ver todo completamente negro y comenzó a ver algunas imágenes algo borrosas. Su idea es intentar retomar su vida normal, dentro de sus posibilidades. Va al gimnasio, al cine, de compras y celebra el cumpleaños de sus amigos como los demás.

"Salgo con mis amigos, más que nada para ir tomar el té o al cine. Me gusta ir al cine, quedarme quieta y ver si puedo ver un poco más. Y aunque no pueda ver, escuchando puedo entender lo que pasa en líneas generales", cuenta.

No es fácil, ya que a veces suele tropezar mientras camina, pero intenta mantenerse positiva: "Soy joven y no quiero acostumbrarme a quedarme en la casa porque entonces no me animaría a salir".