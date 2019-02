Se viralizó: le vendieron azúcar en vez de cocaína y lo denunció a la policía

Un oficial utilizó Facebook para reproducir una insólita conversación que tuvo con un sujeto que "denunció" que le habían vendido azúcar en vez de cocaína

El contenido de una reciente llamada a la policía se viralizó rápidamente ya que fueron los mismos policías los que compartieron en insólito diálogo en su cuenta de Facebook.

Es el caso de una persona que llamó a una comisaría de Irlanda del norte para denunciar a su traficante de drogas: le había vendido azúcar en vez de cocaína.

Según la red social, este fue el diálogo que intercambiaron entre el oficial y el sujeto que hizo la "denuncia":

Denunciante: Me han estafado

Policía: Ok, ¿le sacaron dinero?

Denunciante: Sí, pagué más de 200 libras y me dieron azúcar negro en su lugar

Policía: ¿En vez de qué?

Denunciante: Cocaína

La policía, además aprovechó para dejar un mensaje que debería ser parte del sentido común de cualquier persona: no se puede confiar en los traficantes de drogas.