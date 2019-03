Batistuta y una lección de vida: por qué su hijo trabaja en una fotocopiadora

El histórico delantero de la Selección Argentina contó una situación familiar que refleja cómo encamina la crianza de sus hijos

Gabriel Batistuta, el fulminante goleador de la Selección argentina y de la Fiorentina, hoy vive en la ciudad de Reconquista.

A sus 50 años, fue entrevistado por una radio local -Reconquista Hoy-, donde reveló por qué uno de sus hijos, llamado Joaquín, trabaja como empleado en un local de fotocopiado.

"Que mis hijos trabajen es regalarles dignidad, sobre todo a ellos", explicó ante el micrófono.

"Podría tranquilamente darles el auto, pero no sé si se sentirían felices, no sé cuánto les durará esa felicidad. Porque, cuando ellos se suben al auto y pasan por el centro, y las chicas los miran, interiormente ellos saben que el auto no es de ellos porque saben que es del viejo", agregó.

Además, comento que Joaquín, aparte de trabajar, estudia. "Entiendo que tiene otro sabor cuando uno va en un auto menos lindo, pero dice: ‘Me lo gané solo’", reflexionó.

El mencionado Joaquín es uno de los cuatro hijos de que tiene Gabriel Batistuta. Los otros son Lucas, Thiago y Shamel.

Meses atrás, el delantero subió un reclamo a su cuenta de Twitter sobre el estado de la Ruta Nacional 11, la cual se encuentra al norte de Santa Fe. La publicación contó con una importante repercusión e incluso pusieron manos a la obra para cumplir con el expreso pedido.