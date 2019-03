Conductor de Uber ofrece a sus pasajeros un "menú de viajes y fascina a las redes sociales

Todo se supo porque un usuario de Twitter compartió en la red la foto de un creativo menú que recibió de su conductor de Uber, en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos. La publicación ha cautivado a miles de usuarios.

El pasajero del servicio de la app escribió: "Anoche mi conductor de Uber me dio un menú sobre el tipo de viaje que quería", y subió la imagen.

last night my uber gave me a menu on what kind of ride i wanted , pic.twitter.com/SMBBV4kVpu