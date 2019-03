La obra maestra de Gabriel García Márquez, Cien Años de Soledad, será serie de Netflix

Por primera vez en la historia, la obra de Gabriel García Márquez, Cien Años de Soledad, llegará a la pantalla de Netflix. Se estrenaría en 2020.

Bienvenidos a Macondo. Por primera vez en la historia, la obra maestra literaria del ganador del premio Nobel Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, llegará a la pantalla como una nueva serie para los miembros de Netflix de todo el mundo.

La serie se vería en las pantallas en 2020 y la plataforma de contenido ya publicó un breve video en las redes sociales que muestra cómo las mariposas amarillas de Macondo cobran vida.

Netflix ha adquirido los derechos para desarrollar la aclamada novela, considerada como una de las obras más significativas del siglo XX, en una nueva serie original en español. Cien años de soledad fue publicada por primera vez en 1967 y, desde entonces, ha vendido más de 50 millones de copias y se ha traducido a 46 idiomas en todo el mundo.

Los hijos de García Márquez, Rodrigo García y Gonzalo García Barcha, serán productores ejecutivos de la serie, que se filmará principalmente en Colombia. "Durante décadas, nuestro padre se mostró reacio a ceder los derechos cinematográficos de Cien años de soledad porque creía imposible realizarla bajo las limitaciones de tiempo de una película y pensaba que producirla en un idioma que no fuera el español no le haría justicia", señaló García y agregó: "Pero, en la actual época dorada de las series —con el nivel de talentosos escritores y directores, la calidad cinematográfica y la gran recepción mundial del contenido en idiomas extranjeros—, el momento no podría ser mejor para llevar una adaptación a las audiencias globales de Netflix. Estamos muy entusiasmados de apoyar a Netflix y a los creadores en este proyecto, y ansiosos por ver el producto final".

"Nos sentimos increíblemente honrados de que se nos haya confiado la primera adaptación filmada de Cien años de soledad, una historia atemporal e icónica de Latinoamérica que estamos encantados de compartir con el mundo", dijo Francisco Ramos, Vicepresidente de Originales Internacionales en Español de Netflix. "Sabemos que a nuestros miembros de todo el mundo les encanta ver series y películas en español, y creemos que este proyecto es una combinación perfecta para nuestra plataforma".