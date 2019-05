Karina Jelinek se enfrenta a la inflación y cobra dos mil pesos para salir con ella

La modelo Karina Jelinek enfrenta a la inflación como todos los mortales y para sobrellevarlo se le ocurrió organizar algo único. Por tan solo 2 mil pesos participás de un sorteo para salir con ella.



"Que es lo que vendes @Karijelinek ? Estas en la lona?", le preguntó el periodista Ángel de Brito por Twitter. Karina respondió con total naturalidad. "Holaaa @AngeldebritoOk ! Tengo muchos seguidores en las redes sociales y siempre me piden que rife algo mío, como mis productos, una salida etc. Además hay mucha inflación. Hay que generar", afirmó la modelo, que continúa organizando #Karijelielreality, donde cuenta su vida y muestra su ajetreado ritmo.



Según indica la página, el sorteo se realizará el 23 de mayo y el encuentri será el viernes siguiente. El afortunado ganador o ganadora podrá asistir con un acompañante y estará durante 4 horas con la modelo. El segundo premio o premio consuelo será una tarde de spa con Karina.



En una entrevista Jelinek aseguró: "Apenas me despierto, reviso mi celular. Después me levanto y cumplo mi rutina de ejercicios, que incluye 45 minutos de bici y media hora de yoga. Desayuno sano. Reviso mails y llamo a Mauricio (Catarain, su representante) para chequear las propuestas laborales. Reviso la marcha de mi línea cápsula de ropa interior, y me pongo a trabajar en mi futuro reality".