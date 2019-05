Escándalo en Crónica con Santo Biasatti: ¿por qué no salió al aire?

El conductor está en conflicto con la señal de noticias por la cobertura de la muerte de los adolescentes en San Miguel del Monte

El periodista Santo Biasatti faltó dos días a su programa Santo Día, que se emite por Crónica TV, luego de mantener una fuerte pelea con los productores, por lo que el histórico conductor de noticieros podría renunciar a la señal.

Te puede interesar La carta de un Millennial a su yo de 50 años que arrasa en las redes sociales

El conflicto se habría originado el miércoles pasado cuando Biasatti solicitó un móvil para cubrir la persecución y muerte de los adolescentes en San Miguel del Monte, pero le fue negado el pedido porque había que "consultarlo previamente", según indicó el programa Confrontados.



La gota que colmó el vaso fue que el ciclo que posterior al programa del periodista arrancó con la cobertura desde San Miguel del Monte. Al día siguiente, Biassati concurrió al canal pero, 10 minutos antes de su ciclo, decidió no salir al aire y lo reemplazaron Charly Álvarez y Valentina Caffaratti.



"Hoy por hoy está renunciado. Hay un compás de espera. El lunes van a terminar de decidir... porque no solo dependería de él terminar su contrato", señaló Rodrigo Lussich. Además, el conflicto también estaría vinculado con loeconómico, ya que no se estaría cumpliendo con el dinero pactado con Biassati.

El conductor había renunciado al El Trece luego de 26 años, 14 de los cuales fue al frente de Telenoche. Se retiró un día antes de lo acordado y tras enviar una dura carta documento en la que se refiere a maltratos y ninguneos sufridos en el canal, y reclamando 80 millones de pesos como indemnización, según revela Exitoína.