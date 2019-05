Publican la lista de las 100 mejores canciones de todos los tiempos

"Yesterday" de los Beatles y"'Bridge Over Troubled Water" de Simon & Garfunke encabezan el particular ránking musical publicado por un portal de noticias

Yesterday, de los Beatles encabeza la lista de las 100 mejores canciones de todos los tiempos. El ranking musical fue elaborado en función del índice de ventas en los Estados Unidos, de la aparición en la revista Billboard, del número de versiones y del reconocimiento entre los melómanos.

El portal de noticias 24/7 Wall St. publicó la lista con las 100 mejores canciones de todos los tiempos, elaborada teniendo en cuenta el índice de ventas de la Asociación de Industria Discográfica de EE.UU. (RIAA, por sus siglas en inglés), la aparición en la revista Billboard, el número de versiones y el reconocimiento entre los melómanos.

El primer puesto pertenece al tema "Yesterday", que los Beatles lanzaron en 1965, seguido por "Bridge Over Troubled Water" de Simon & Garfunkel y "Rolling In The Deep" de Adele. La legendaria banda británica tiene otros 18 temas incluidos dentro de este ranking musical.

Entre otros artistas o grupos célebres cuyas canciones figuran en la lista figuran Louis Armostrong, John Lennon, Elvis Presley, Madonna, Michael Jackson, The Rolling Stones o Queen, junto a los que aparecen algunos más actuales como Eminem, Lady Gaga o Kanye West.