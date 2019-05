Harry Potter: lanzan 4 nuevas historias sobre la saga

J.K. Rowling anunció que estrenarán cuatro nuevas historias cortas basadas en las lecciones que Harry Potter y sus compañeros aprendieron en la Escuela de Magia y Hechicería de Hogwarts. Se eligió el formato electrónico exclusivamente.

Los libros se llaman "A Journey to…" y tratan cuatro temáticas distintas, como pociones y herbología, astronomía y más.

Los títulos son:

"Harry Potter: Un viaje a través de los encantamientos y defensa contra las artes oscuras"

"Harry Potter: Un viaje a través de las pociones y herbología"

"Harry Potter: Un viaje a través de la adivinación y la astronomía"

"Harry Potter: Un viaje a través del cuidado de criaturas mágicas"

Los dos primeros estarán disponibles desde el 27 de junio, a través de Pottermore y por pre-pedido en Amazon, Apple y Kobo. Los libros restantes se publicarán posteriormente a la fecha.

Los escritos de J.K. Rowling estarán disponibles en inglés, francés, italiano y alemán.

La noticia se entregó a través del Instagram Pottermore, que es el medio oficial para todo lo correspondiente a la saga.

Ever wondered where magic really came from? Introducing the Harry Potter: A Journey Through... non-fiction eBook shorts, adapted from the audiobook Harry Potter: A History of Magic and inspired by the @britishlibrary exhibition of the same name. https://t.co/bsp3X6QTMy pic.twitter.com/FDXIxUKlih