¡La gloria! Una copa de vino tinto equivale a una hora de gym

La milenaria bebida, el vino tinto, tiene una sustancia química relacionada con el rendimiento físico, según una investigación canadiense

Para muchos puede ser una alegría: una investigación llevada a cabo en la Universidad de Alberta en Canadá encontró que los beneficios del resveratrol, un componente que se encuentra de forma natural en el vino tinto, es similar a lo que se puede conseguir realizando ejercicio físico.

De acuerdo con la revista digital Somosjujuy, el resveratrol se ha estado relacionando con el rendimiento físico, las funciones cardíacas y la fuerza de los músculos de forma similar a cómo se mejora después de una sesión de gimnasio.

Según el investigador a cargo del estudio, Jason Dyck, este descubrimiento puede ayudar especialmente a aquellos que no pueden realizar ejercicio físico:

"Creo que el resvetatrol puede ayudar a pacientes que quieren ejercitarse pero físicamente no pueden hacerlo. Resveratrol puede imitar el ejercicio y obtener los beneficios de una pequeña cantidad de ejercicio que pudieran hacer".

Las ventajas del vino tinto se conocen desde hace mucho, se conoce que un vaso de este vino al día está relacionado con menos incidencia de demencia o cáncer, es bueno para el corazón, ayuda a regular el azúcar en la sangre y tiene propiedades anti-envejecimiento, pero a partir de ahora también se añade a la lista este nuevo descubrimiento: una copa de vino equivale a una hora en el gimnasio.

¿Entonces el vino tinto es mejor que el ejercicio? No, tampoco hay que emocionarse. De acuerdo al líder investigador, Jason Dyck, este descubrimiento podría ayudar a aquellas personas que son incapaces de ejercitarse, pero esto jamás debería sustituir una rutina de gimnasio.

¡Es una maravilla el vino tinto! ¿O no? No obstante, para estar saludable, no basta con tomar la bebida de los dioses, también se necesita involucrar ejercicio, descanso y dieta saludable.