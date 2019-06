La impactante foto viral que retrata el deshielo en Groenlandia

Esta imagen debería remover conciencias sobre la crisis climática. La foto es de Steffen Olsen, científico del Instituto Meteorológico de Dinamarca, cuando estaba en una misión de rutina en el noroeste de Groenlandia. Se ha hecho viral estripitosamente, por lo bella y preocupante.

Olsen se dirigía con un trineo triado por perros a recuperar herramientas de monitoreo oceanográfico y meteorológico colocadas por sus colegas en el hielo marino, pero se encontró con que este generalmente plano y blanco, estaba cubierto de agua.

"Steffen Malskaer tuvo la difícil tarea de recuperar nuestros amarres oceanográficos y la estación meteorológica en el hielo marino en el noroeste de Groenlandia este año", escribió Rasmus Tonboe, el científico que compartió la imagen en su cuenta de Twitter.

"El derretimiento rápido y el hielo marino con baja permeabilidad y pocas grietas dejan el agua derretida en la parte superior", explicó en la publicación.

Posteriormente, el autor de la imagen explicó que las comunidades en Groenlandia dependen del hielo marino para el transporte, la caza y la pesca. Y pidió medidas: "Los eventos extremos, como esta inundación del hielo por un abrupto derretimiento de la superficie, son una llamada para mejorar la capacidad predictiva en el Ártico".

La crisis climática es alarmante en Groenlandia. El pasado miércoles 12 de junio, la temperatura de las aguas de Groenlandia eran cinco grados más altas que en cualquier otro año en estas mismas fechas, informó 'El Confidencial'.

El aumento de temperatura, para Zachary Labe, investigador del clima en la Universidad de California, no es más que otro ejemplo de las consecuencias del calentamiento global: "Se trata de otra serie de eventos extremos que concuerdan con la tendencia a largo plazo del calentamiento y el cambio en el Ártico".

La placa de hielo que cubre Groenlandia occidental se derritió a un ritmo dramáticamente más alto en los últimos 20 años que en cualquier otro momento en el registro moderno.

Un estudio dirigido por Dartmouth College, que aparece en la revista 'Geophysical Research Letters', muestra que el derretimiento en el oeste de Groenlandia desde principios de la década de 1990 está en los niveles más altos en al menos 450 años.

Communities in #Greenland rely on the sea ice for transport, hunting and fishing. Extreme events, here flooding of the ice by abrupt onset of surface melt call for an incresed predictive capacity in the Arctic @BG10Blueaction @polarprediction @dmidk https://t.co/Y1EWU1eurA