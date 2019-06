El Messi iraní, preocupado por una fake news: lo acusaron de seducir a 23 mujeres

Medios de su país dijeron que se hizo pasar por el argentino para obtener favores sexules. "Si fuese cierto estaría en la cárcel", se defendió

Reza Parastesh, el doble iraní de Lionel Messi que saltó a la fama en mayo de 2017, ahora se vio envuelto en una polémica que lo tiene preocupado. Los medios de su país informaron que utilizó su parecido con el astro argentino para seducir a 23 mujeres, y la noticia dio vuelta al mundo.

El periodista Oma Akatugba de OmaSports se comunicó con Parastesh, quien negó rotundamente la noticia y se mostró angustiado.

"Las noticias en los países musulmanes como donde estoy son un desastre. Me acosaron severamente porque se lanzó todo el mundo entero sobre mí. Mi familia fue severamente acosada", dijo Parastesh al medio local.

"Por favor, no juegues con la reputación y credibilidad de la gente. Todos somos conscientes del hecho de que si le pasara a alguien, habría algunas quejas y esto llevaría a mi enjuiciamiento. Eso sería un desastre y una calamidad de proporciones internacionales. Si estas noticias fueran ciertas, estaría en la cárcel ahora mismo. No lo creas, no es verdad. Voy a hacer todo lo posible para luchar legalmente y asegurarme de que mi nombre esté limpio", dijo en un video en su Instagram que recoge OmaSports.

Respecto de conocer al verdadero Leo, dijo que intentó con todas sus fuerzas pero no se le dio. "No estoy seguro de que haya oído hablar de mí, pero creo que sí", confesó Parastesh, quien también se dedica a la publicidad y al modelaje de algunas marcas deportivas.

Reza y Lionel sí coincidieron en una cancha, pero uno en la tribuna (el iraní) y el argentino dentro del once de Barcelona contra Málaga en el Camp Nou. El encuentro dejó una foto de ambos que se volvió viral, donde se veía a Messi en un primer plano borroso y de fondo al iraní sacándole una foto.