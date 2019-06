Qué significan los colores de la bandera del Orgullo Gay

Se trata de la bandera de arcoiris que representa a la comunidad LGTB+ y que ya es un icono del día del Orgullo Gay, pero cada color tiene su significado

El símbolo es conocido por todos. Se trata de la bandera de arcoiris que representa a la comunidad LGTB+ y que ya es un icono del día del Orgullo Gay, pero cada color tiene su significado.

Antes de desvelar qué simboliza cada franja, un repaso de cuándo surgió la bandera arcoíris. Este año se cumplen cuarenta años de su primera aparición en una marcha del Orgullo. Esa primera vez fue en el Festival del Orgullo de San Francisco, gracias a su creador Gilbert Baker.

Pero la bandera de seis colores no es la misma que la que salió a la calle por primera vez. El diseño original contaba con ocho franjas: las que conocemos ahora, más el rosa y el turquesa. A lo largo de los años se restaron esos dos colores por motivos logísticos, ya que la tinta rosa no estaba muy extendida y el turquesa no se distinguía bien de lejos.

Cada color tiene un significado, todos asociados con la vida plena y la felicidad:

Rojo: vida

Naranja: salud

Te puede interesar Qué música hay que escuchar para mejorar el rendimiento en el trabajo

Amarillo: luz del Sol

Verde: naturaleza

Azul: serenidad

Violeta: espíritu

La comunidad LGTB+ ha acogido unánimemente el diseño de Baker en las últimas décadas. Y es que, más allá de los significados de cada color, simboliza el principal valor de este colectivo: la diversidad.

Sin embargo, como cada vez se visibilizan más realidades afectivo-sexuales que antes estaban escondidas, hay quienes piensan que el diseño actual no es lo suficientemente inclusivo y están apoyando propuestas de rediseño.

Te puede interesar Generación millennial: quiénes son y cómo cambiarán el mundo

Muchos colectivos dentro del LGTB+ tienen su propia bandera, en favor de la visibilización de su orientación sexual o su identidad de género. Por ejemplo, la bandera bisexual tiene tres franjas magenta, lavanda y azul; la del orgullo transgénero está formada por cinco que alternan los colores azul, rosa y blanco; y, por su parte, el colectivo asexual tiene una bandera de colores negro, gris, blanco y morado.

El Día del Orgullo Gay es un día reivindicativo. Quienes llenan las calles de color y fiesta lo hacen para luchar por las personas que no tienen el derecho de ser como son en otros países y para agradecer a personas como Gilbert Baker y tantos otros hombres y mujeres luchadoras por haber construido el presente que hoy tiene la sociedad.

Stonewall Inn

El 28 de junio de 1969, la comunidad homosexual de Estados Unidos se manifestó por primera vez en contra del sistema que los perseguía y discriminaba. Fue luego de una redada en el bar Stonewall Inn, en Greenwich Village, Nueva York. cuando finalmente salieron a la calle y protagonizaron una serie de manifestaciones espontáneas para decir basta y que derivaron en violentos incidentes.

Aquellos hechos no pasaron desapercibidos. Por el contrario: al año siguiente, volvieron a manifestar recordando la importancia de esa primera lucha pública y masiva por sus derechos. Con el correr del tiempo, la marcha comenzó a cruzar fronteras, como una manera de visibilizar sus reclamos. El nombre elegido no es azaroso: es la marcha del orgullo porque desde el movimiento LGTB buscan enfatizar que ninguna persona debe avergonzarse ni por su sexo biológico, ni por su identidad sexual ni de su autopercepción de género.

Los disturbios de Stonewall se dieron en el marco de una época en la que la comunidad homosexual era blanco de discriminación e incluso violencia. La ley, de hecho, no los amparaba, sino que, por el contrario, y con excepción de Illinois, en Norteamérica, se penalizaba el sexo homosexual entre adultos y con consentimiento en el ámbito privado. Las penas llegaban hasta los 20 años de prisión e incluso, cadena perpetua.