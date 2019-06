Mientras Fátima Florez imitaba a Cristina, se cruzó con Lilita Carrió en lo de Mirtha Legrand

Las idas y vueltas entre Elisa Carrió y Fátima Florez en la mesa de Mirtha Legrand se convirtieron en una constante durante todo el programa

Un poco entre risas y un poco en serio, las idas y vueltas entre Elisa Carrió y Fátima Florez en la mesa de Mirtha Legrand se convirtieron en una constante durante todo el programa. Las mujeres invitadas intentaron acaparar el protagonismo de la noche.



Primero fue por causa de Metrogas. La humorista se quejó al aire de que hace más de un año que cortaron el servicio de gas en su edificio y siguen sin reponerlo, a lo que la diputada le respondió que entiende que hay problemas más graves en el país, y que lo suyo era, "una pavada". A pesar de esto, se comprometió a intimar a la empresa el día lunes.



Un rato después, mientras Lilita contaba que escribió su libro Vida porque necesitaba dinero, Fátima decidió responderle personificando a la expresidenta Cristina Kirchner. "Quiero decirle a la señora Mirtha Legrand, que es un placer estar en su programa, porque es la mesa más famosa de la Argentina. Pero ya vengo fumándome a Lilita hace dos horas", expresó sorprendiendo a todos.



"Y si querés vender tu libro, yo te voy a dar una mano, para que puedas salir adelante. Simplemente Cristina ya es un best seller", añadió la imitadora. "Yo te agradezco, siempre he sido tanto menos que vos... tanto menos preparada, tanto menos linda, tanto menos tradicional", respondió Carrió.

Te puede interesar El gol de Lionel Scaloni que eliminó a Brasil





Florez siguió respondiendo como si fuese la exmandataria. "Por algo fui dos veces presidenta, elegida por el pueblo". Ante este comentario, Lilita decidió ponerse seria. "Por supuesto, esa superioridad tuya me enamora. A mí me fue mal, pero, ¿sabes una cosa? Tengo amigos. Sigo siendo de una sociedad en donde no importa si sos rico o pobre".



"Yo te quiero, y en el fondo te tengo pena. El poder no es importante, el amor sí, y lo que te está pasando a vos es terrible, nunca lo hubiese deseado para vos ni para tus hijos. Lo que vale es amar y ser amado, te puedo asegurar que rezo por vos, y rezo por tu hija y por tu hijo", culminó la diputada antes de cambiar de tema.