El drama del "Tata" Brown: padece Alzheimer y ya no reconoce a su familia

Su hija contó que él ya no la reconoce y reveló que la actual pareja de su padre vendió la medalla y la camiseta que usó en la final del Mundial de 1986

José Luis "Tata" Brown quedó en la memoria de todos los argentinos cuando marcó el primer gol de la final del Mundial 1986 frente a Alemania. Aquel partido terminaría con victoria de nuestro país por 3-2 y sería la segunda Copa del Mundo ganada por la Albiceleste.

Hace tiempo que el ex jugador de 62 años lucha contra el Alzheimer, una dura enfermedad neurodegenerativa que, según contó su familia, avanza rápidamente.

Además su hija Florencia denunció que la actual pareja de su padre vendió la camiseta que uso en la final y la medalla del Mundial.

En diálogo con una radio de Ranchos, su ciudad natal, contó: "La enfermedad de mi papá se conoció públicamente cuando Maradona hizo una carta y la difundió. En ese momento mi hermano recibió un mensaje de Inglaterra de una mujer que preguntó por su salud y dijo que era la compradora de la medalla y la camiseta de la final".

Frente a esto, la mujer contó que decidió encarar a la pareja de su padre para que le diera explicaciones: "Me dijo que mi papá había decidido vender la medalla y la camiseta cuando todavía estaba bien. ¿Vos pensás que yo le voy a creer? Lo único que le quedó hoy a mi papá es la camiseta que usó en la semifinal contra Bélgica".

A continuación reveló que se había distanciado del Tata Brown cuando él comenzó a salir con su actual pareja, pero que desde que su papá fue diagnosticado intenta pasar el mayor tiempo posible con él: "Hasta hace un mes y medio me reconocía, pero hoy ya no. Está internado en una cama, no puede controlar esfínteres. Lo pasan solo a una silla de ruedas cada tanto, pero no tienen ningún tipo de independencia, ni tampoco conexión en espacio y tiempo".

Y agregó: "Me pregunta quién soy, o me dice que soy muy linda, creyendo que es una mujer que lo va a visitar. El único momento de conexión es, a veces, cuando le agarro la mano y le canto. Mi objetivo es que mi papá pase los días que le queden con dignidad".