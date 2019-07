La milagrosa "Dieta del Café" de Mickelson, que lo ayudó a perder siete kilos en 15 días

El golfista Mickelson, que atraviesa por un momento complicado en su carrera deportiva, ha decidido cambiar sus hábitos con la "milagros" Dieta del Café

El plan de la Dieta del Café que llevó a cabo Mickelson, incluyó un ayuno voluntario de seis días a base de agua y una mezcla de la bebida y proteínas con el sello de Phillips, un auto proclamado experto del brebaje que se ha convertido en la 'milagrosa' receta de Mickelson y que al parecer le ha ayudado a perder unos 7 u 8 kilos aproximadamente en los últimos 10 días, según comenta Steve DiMeglio en Usa Today, que también recoge unas palabras del golfista.

"El primer día y medio fue horrible, pero al quinto o al sexto ya no tenía ansiedad por comer", reconoce. "Ha sido un cambio drástico para hacer las cosas mejor". He bajado de 93 kilos a 87.

"No ayuné para perder peso. Ayuné para curarme. Mentalmente, había perdido la concentración y estaba sin energía. Por lo tanto, necesitaba hacer cambios. El primer día y medio, fue difícil. Pero para el quinto o sexto día, no tenía necesidad de comer. Me siento mejor. Tengo mucha energía y claridad mental. Hay estudios que muestran que el ayuno permite que el cuerpo se cure a sí mismo", asegura Mickelson.

Let’s get real for a minute. I haven’t been my best and I’m doing all I can to get it right. I’ll have more Phireside chats soon as well as a fun new series too. Until then, HIT ??'?’s pic.twitter.com/QrqUpThEeV — Phil Mickelson (@PhilMickelson) 14 de julio de 2019

"No he publicado nada últimamente porque no me he sentido bien conmigo mismo ni con la manera en que he estado jugando, por lo que no había mucho que decir. Los últimos 10 días he hecho lo que llamo un ‘reseteo completo’ para cambiar e intentar mejorar las cosas. He perdido casi 7 kilos. Hice un ayuno de seis días con agua y una mezcla de café especial en la que he estado trabajando con el entrenador Dave Phillips. No sé si me ayudará a jugar mejor o no, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para intentar recuperar mi mejor nivel", expresa en su cuenta de Twitter.

Quien habla es Phil Mickelson (49), golfista norteamericano considerado el mejor zurdo del mundo, que cuenta con 5 ‘majors’. Sin embargo, no atraviesa su mejor momento. Después de 6 años en los que ha ganado solo tres torneos -además de la Ryder Cup de 2016- y transcurridos 5 meses de su última victoria en Pebble Beach, ha decidido intentar por todos los medios a su alcance acercarse a su mejor versión.

Al borde de los 50, pertenece a esa generación cuyo tren inferior está exageradamente descompensado a sus bíceps, golfistas que crecieron sin darle importancia a la necesidad de tener piernas robustas que ayudan a la estabilidad del cuerpo a la hora de hacer el swing.

Ayuno, yoga y caminatas

Además, el golfista ha añadido el yoga y largos paseos a su rutina de entrenamiento por lo que la pérdida de peso puede no ser achacable exclusivamente a la dieta o a la ausencia de ella más bien. También confiesa que después del ayuno ha adoptado una dieta a base de frutas, verduras, nueces y semillas, y que piensa mantenerla en lo sucesivo.

El Open Británico, que arranca el jueves, es la primera oportunidad que tiene el golfista norteamericano para demostrar si su ‘reseteo completo’ ha servido para algo o si por el contrario tendrá que seguir luchando contra sus fantasmas a base de dudosos periodos de ayuno a base de café. Un método que poco tiene de milagroso y sí de perjudicial para la salud, según dicen los expertos.

"Con suerte, mi juego se recuperará lentamente", asegura Mickelson, que ya ganó el prestigioso torneo británico en 2013 y está dispuesto a romper el domingo el récord del campeón más veterano, en poder de Old Tom Morris, que ganó en 1867 con 46 años.