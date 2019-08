"No se inunda más, carajo": los mejores memes de la frase de Macri

El Presidente realizó un encendido discurso en el cierre de campaña en la Ciudad de Buenos Aires. Generó una inmediata repercusión e las redes sociales

El presidente Mauricio Macri puso el broche final este martes a la campaña en la Ciudad de Buenos Aires con una frase que se hizo viral tras el acto que encabezó en Ferro cuando, en un enérgico discurso, exclamó que el distrito donde estrenó su rol de jefe de gobierno en 2007 ya no soporta inundaciones.

"No se inunda más, carajo", gritó el jefe de Estado desde el escenario 360 del estadio de Ferro y arrancó una de las primeras ovaciones de la tarde, en el acto de cierre que compartió junto a Horacio Rodríguez Larreta y a María Eugenia Vidal.

Te puede interesar Sol Pérez sorprendió con un anuncio: quiere ser diputada

El jefe de Estado recordó cuando los periodistas le preguntaban entonces sobre los plazos para que la Ciudad no se inundara más y él les respondía "se va a volver a inundar, y el año que viene se va a volver a inundar y el otro también ¡Y el cuarto año no se inunda más, no se inunda más, carajo!".

Segundos después, el propio mandatario se sonrojó por su tono enérgico y pidió disculpas entre los aplausos. "Sorry por el carajo, me fui un poquito", dijo y desató carcajadas en el público.

La exclamación del Presidente se viralizó en las redes sociales y llevó a convertirse en tendencia en Twitter. A continuación, los mejores memes que están circulando por estas horas:

Te puede interesar Jimena Barón estuvo con Susana Giménez y dio que hablar

Por estas cosas no veo las películas dobladas al castellano. pic.twitter.com/lSxqnsQc3q — santiago korovsky (@santikorovsky) 7 de agosto de 2019

Te puede interesar Valentina Sampaio se convertirá en la primera modelo transgénero de Victoria's Secret

Y en el discurso grité: "NO SE INUNDA MÁS, NO SE INUNDA MÁÁÁS, CARAJO" y la gente me coreaba "ooohhhhh oohh". Después hice el topo Gigio, como Riquelme, jeje. pic.twitter.com/Zcg3cAYble — ɴiᴄᴏʟ?'?s ???" (@nicogago_) 6 de agosto de 2019