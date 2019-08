"Te cagaste la vida viejo", Juan Garfunkel le contestó a su papá

Tras la publicación de Matías Garfunkel, hablando sobre su hijo, el joven le contestó y además, criticó a Victoria Vanucci, actual pareja del empresario

Matías Garfunkel se mantiene alejado de los medios y poco de sabía de él, hasta que decidió utilizar sus redes sociales para contar una situación que aclaró, lo mantenía preocupado: "Mi hijo Juan Garfunkel el cual está aterrado y vive amenazado no solo por ellos sino también por mi hija mayor Ariana la cual le dice que si hace una denuncia ella llama a la policía para decir que es Juan el que proporciona los golpes….", escribió.

Luego de esos dichos, quien decidió contestarle fue el propio Juan, mediante un mensaje de su hermana, y negando los hechos de violencia: "Infinidad de errores familiares también... me parece que aún mas que empresariales. Te cagaste la vida viejo formando una familia con esa playboy berreta".

También, el joven habló con el periodista Lío Pecoraro en el programa "Todas las Tardes": "Mi papá no puede tomar una decisión propia, Vanucci lo trata de estúpido todo el tiempo. Ella es una mujer bastante histérica con la que no se puede tener una conversación razonable".

Y agregó: "Mi papá me bloqueó, no tengo ningún tipo de comunicación", y detalló: "Vanucci me amenazó al decirme que no iba a poder pisar mi casa si no cumplía con determinados términos. Uno de ellos era denunciar a mi mamá", haciendo referencia a que la pareja afirma que la madre del joven ejerce violencia sobre él.

En los últimos tiempos, se habló de una supuesta separación de Garfunkel y Victoria, sin embargo ambos se encontrarían en Miami, donde decidieron residir años atrás, tras recibir amenazas de muerte, porque él no le pagaba los sueldos a sus empleados, luego que su empresa de medios quebrara.