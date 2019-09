El desgarrador mensaje de "La Chilindrina" tras la muerte de su marido

"La Chilindrina", María Antonieta de las Nieves, sorprende con sus declaraciones. Dijo que no sabía si quería seguir viviendo sin el amor de su vida

El domingo pasado falleció el locutor Gabriel Fernández, esposo de la actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, más conocida como ‘La Chilindrina’, y luego de su funeral, la artista sorprendió a los medios de comunicación presentes en el lugar por su dolorosa declaración.

La artista manifestó que sentía la obligación de conversar con los periodistas aún sin tener la fuerza suficiente, pero que esa era su manera de agradecer por el apoyo que le han brindado durante toda su carrera y ahora en ese difícil momento.

"He pasado muchos días dándole vueltas al asunto, pensando qué podía decirles. Hoy mi vida ha dado un cambio total, el amor de mi vida se me fue, no sé qué más puedo hacer, y no quiero decirles nada más", expresó.

"Tengo que pensar muy bien ¿Para qué voy a vivir? Si quiero seguir viviendo o ya no quiero seguir viviendo, si me voy al extranjero o no", agregó en la oportunidad.

Por su parte, la intérprete de "La Chilindrina" anunció que realizará una conferencia de prensa en los próximos días para anunciar una posible radicación en el extranjero.

Por su parte, el actor Edgar Vivar, quien dio vida al "Señor Barriga" en el famoso programa "El Chavo de 8", y quien es amigo cercano de María Antonieta y su esposo, acudió hasta el lugar donde se velaron los restos del locutor, y aprovechó para contarle a la prensa que desde siempre ha admirado a su amiga por esa fuerza que la ha caracterizado.

"La he visto enterrar a su hermano y a sus padres, y a mi realmente me sorprende su fortaleza y solidez. Es una persona que no se derrumba ante las circunstancias", comentó el actor.

Horas antes, la actriz ofreció en exclusiva sus primeras palabras tras la partida de su compañero sentimental al programa de entreteniendo ‘Ventaneando’, en el que expresó que dicha situación era lo peor que le había pasado. "No tienen idea, lo peor que me ha pasado en toda mi vida hasta este momento, y lo mejor también, porque él no se ha ido, él sigue estando conmigo", confesó en total calma.

Continuó a asegurando que: "Los dos hicimos una promesa de que no nos íbamos a ir. Íbamos a estar juntos tanto en vida como en la muerte. Entonces él ha estado conmigo y he estado tranquila".

Gabriel Fernández de 85 años, habría fallecido después de tener complicaciones por una neumonía que lo aquejaba desde hace muchos meses. Trabajó por muchos años junto a Roberto Gómez Bolaños, pero detrás de cámaras, y es recordado por ser la voz principal en la presentación de todos los programas de "Chespirito".