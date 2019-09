Así despide Paris Hilton a su abuelo Barron, el creador del imperio de hoteles

El famoso hotelero y filántropo Barron Hilton murió esta semana en su casa en Los Ángeles. Tenía 91 años y murió de causas naturales este jueves, dijo la Fundación Conrad N. Hilton.



Su hijo, Steven M. Hilton, quien se desempeña como presidente de la junta directiva de la Fundación Hilton, dijo que la familia está de luto por la pérdida de un hombre notable.



"Mi padre era un esposo amoroso para nuestra madre, Marilyn, un modelo maravilloso para sus ocho hijos, un amigo leal y generoso, un empresario visionario, un líder respetado y un deportista apasionado. Vivió una vida de gran aventura y logros excepcionales".



Su nieta, Paris Hilton, dijo que ella siempre lo admiró.



"Estoy profundamente triste por la pérdida de mi abuelo Barron Hilton", tuiteó. "Era una leyenda, un visionario, brillante, guapo, amable y vivió una vida llena de logros y aventuras", agregó.

I am deeply saddened by the loss of my grandfather Barron Hilton. He was a Legend, a visionary, brilliant, handsome, kind and lived a life full of accomplishment and adventure. Ever since I was a little girl I have looked up to him as a businessman. pic.twitter.com/eGFXAz1LUr