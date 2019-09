Demi Moore saca a la luz más confesiones que comprometen a su ex pareja Ashton Kutcher

El actor Kutcher publicó en 2009 una llamativa foto de Demi Moore en ropa interior, ahora la protagonista reveló la triste historia detrás del caso

Demi Moore lanzó recientemente su autobiografía "Inside Out", donde sacó a la luz terribles situaciones de cómo fue prostituida por su mamá a los 15 años. Día a día, continúan conociéndose situaciones que llaman la atención de sus seguidores.

Respecto a su expareja Ashton Kutcher, la protagonista de Ghost reveló, primero, que éste le propuso hacer tríos sexuales y que ella accedió para no perderlo, pero que fue el comienzo del fin de su matrimonio, que duró 6 años.

Ahora, se supo también que aquella foto que Kutcher compartió en sus redes sociales, en la que se podía ver a la actriz reclinada hacia adelante, en bombacha, no fue una broma: Ashton la compartió para humillarla.

Te puede interesar Escalofriantes coincidencias entre la película de terror "La huérfana" y una nena en la vida real

En aquel momento, la pareja estaba en las Islas Turcas y Caicos después de la boda de Bruce Willis (expareja de Moore y padre de sus tres hijas) y Emma Heming. La actriz luchaba contra el alcoholismo, en el cual cayó tras sufrir un aborto espontáneo a los 6 meses de gestación por el cual se culpaba. En la foto la actriz estaba vomitando en el inodoro.

"Fue confuso. Ashton me había animado a ir en esta dirección. Sin embargo, cuando fui demasiado lejos, me hizo saber cómo se sentía al mostrar una foto que me había tomado descansando la cabeza en el inodoro la noche anterior", contó la protagonista de "Ghost".

En sus redes sociales, el actor escribió: "Shhhh. No le digas a mi esposa". Tras la gran repercusión que tuvo la foto el actor hizo una absurda aclaración: "Retrocedamos un poco. Era un bikini, no ropa interior, por lo que la gente podría haberse confundido. Ella estaba planchando mis pantalones".

Te puede interesar Greta Thunberg conmueve al mundo con sus declaraciones

Más allá de que nadie se imaginaba la triste historia detrás de la fotografía, Demi la sabía y eso la lastimó muchísimo. "Parecía una broma afable en ese momento. Pero fue realmente vergonzoso", admitió la actriz sobre aquella situación. Y agregó: "Quería ser esa chica. La chica que podía tomar una copa de vino en la cena o tomar un tequila en una fiesta. En mi mente, Ashton también quería eso. Así que traté de convertirme en eso: una chica divertida y normal".

Demi Moore y Ashton Kutcher se separaron en 2012.

Tras estas declaraciones, Kutcher, actual pareja de Mila Kunis, con quien tiene dos hijos: Wyatt y Dimitri; se pronunció en las redes sociales sin mencionar a Moore. "Estaba a punto de publicar un tuit realmente sarcástico. Entonces vi a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, y lo borré", contó con su característico sarcasmo. Luego, citó a su papá, Larry Kutcher con la frase: "La vida es buena".

Más allá de lo que pueda pensar Kutcher, la actriz aseguró que antes de publicar su libro le advirtió sobre el contenido y, según un portavoz del actor, él sabía lo que se avecinaba. "Estaba al tanto de lo que está en el libro. No está enojado ni decepcionado. Esta es la verdad de Demi, y él siempre se compadeció de ella. Él conoce su historia y que sabe que su educación fue difícil", dijo el hombre en representación del actor.