El primer boxeador transgénero profesional del mundo ahora es la cara de Everlast

Se trata de Patricio Manuel de 34 años, el primer boxeador profesional masculino del mundo que es transgénero y que es la cara de una marca de boxeo

El 12 de diciembre de 2018, se convirtió en el primer boxeador transgénero del mundo en competir en una pelea profesional, y salió con una victoria, para empezar.

El 26 de septiembre volvió a hacer historia cuando la marca de boxeo Everlast lo nombró el rostro de su compañía, una posición que anteriormente ocupaban las leyendas del boxeo Jack Dempsey, Sugar Ray Robinson y Canelo Álvarez.

Everlast, que se lanzó en 1910, es el fabricante y licenciante líder mundial de equipos de boxeo, artes marciales mixtas y fitness. La compañía dice que Manuel es parte de su "nueva cosecha de pioneros", que también incluye un luchador de amputados y una familia de inmigrantes de México que son boxeadores aficionados.

Pero el camino para llegar allí no fue fácil para Manuel. Él dice que tuvo que arriesgar todo lo que sabía para lograr su sueño de competir como boxeador masculino.

Manuel comenzó su carrera en el boxeo como competidora a principios de la década de 2000. Ganó cinco campeonatos nacionales de aficionados e incluso compitió en las pruebas olímpicas de 2012 como mujer. Pero Manuel fue eliminado de esas pruebas luego de sufrir una lesión en el hombro.

Mientras se recuperaba, reflexionó mucho y finalmente se dio cuenta de que estaba viviendo una mentira.

"Una vez que me di cuenta de que era trans, supe que necesitaba vivir mi vida para ser visto como un hombre", dice Manuel a CNBC Make It.

Sin embargo, le tomó un año antes de tomar una decisión de transición médica.

"Estuve haciendo malabares de un lado a otro por un tiempo", dice Manuel. Pero él no quería ser "falso" consigo mismo, dice. "Para mí, eso era competir en la división femenina porque no era así como me veía a mí mismo. Y si continuaba con mi transición médica, me estaba haciendo más daño a mí mismo".

"Me di cuenta de que necesitaba ir todo adentro y arriesgarlo todo", dice, lo que significa que tal vez no pueda competir en el boxeo, un deporte que amaba.

Durante su transición, Manuel perdió a su entrenador, su gimnasio, dos trabajos y un puñado de amigos y conocidos. Pero el proceso solo lo hizo luchar más duro, dice.

"Independientemente de cuáles sean tus objetivos, si eres trans, si eres un atleta o no, nuestros sueños tienen grandes costos, y todo requiere riesgo para que podamos encontrar esa recompensa", dice.

Él dice que los desafíos que enfrentó valieron la pena para llevarlo a donde está hoy.

"Todavía no lo he logrado", dice. "Ya estoy mirando mi próximo objetivo".

Él quiere que otros sepan que para lograr el éxito, es imperativo conocerse a sí mismo y saber lo que quiere en la vida y descubrir lo que está dispuesto a hacer, y renunciar a ello.

"Solo tenemos una vida para vivir. Por más cliché que suene, realmente trato de vivir mi vida teniendo la menor cantidad de arrepentimientos posible ".