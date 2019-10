El detalle que despertó una gran duda: ¿el Guasón es de Boca?

El personaje interpretado por Joaquin Phoenix en el film dirigido por Todd Phillips guardaba un elemento muy propio de la hinchada

Un detalle de la película "Joker" encendió los corazones xeneizes. Los hinchas de Boca pudieron advertir que el personaje interpretado por Joaquin Phoenix en el film dirigido por Todd Phillips guardaba un elemento muy propio de la hinchada.

De acuerdo a lo que publicó el sitio Infobae.com, en una escena del personaje principal que interpreta Phoenix se puede ver un redoblante con los colores "xeneizes", similar al que utiliza la hinchada de Boca La 12. Algunos simpatizantes se sorprendieron e incluso se animaron a bromear en las redes sociales.

En la nueva película de Joaquín Phoenix "The Joker" / "Guasón" se deja ver este redoblante con los colores de #Boca ¿será que es el de la hinchada? pic.twitter.com/nZAIdMQDJB — Jocelyn Domínguez (@JocelynDomin) 7 de octubre de 2019

Semanas atrás, ocurrió algo similar con "It: capítulo 2", la película de terror basada en la novela de Stephen King. Se trata de la escena donde se lo ve al mismo escritor con un mate con el escudo del "Rojo" de Avellaneda.

A diferencia del Guasón, en este caso sí hay una clara explicación. Es que el director de "It: capítulo 2" es el argentino Andrés Muschietti, confeso hincha del "Rojo". Andy, junto a Bárbara, su hermana productora, está radicado en Estados Unidos y nunca ocultó su fanatismo por Independiente. Incluso, llegó a contar en una conferencia de la avant premier de la película, la anécdota del mate y cómo pensó en utilizarlo en el filme.

"Soy de independiente y el mate me lo regaló una fan hace dos años. Lo tuve en la cocina dos años y me dije que lo iba a meter en la película en honor a todos los fans de Independiente", confirmó el director. Por su parte, su hermana Bárbara agregó que como no tenían yerba, tuvieron que utilizar lavanda.