La "Barbie" argentina que vive en EE.UU. negó haberse sometido a cirugía estética

Se trata de Marcela Iglesias, la Barbie humana argentina que vive en Estados Unidos, reveló que su obsesión con la famosa muñeca comenzó desde que era niña

Le dicen "la Barbie humana", es Argentina y es una inversionista de bienes raíces que vive actualmente en California, Estados Unidos. Está obsesionada desde chica con la muñeca cuando su mamá se negó a comprársela.

Su nombre es Marcela Iglesias, quien aseguró que nunca se sometió a una cirugía estética y, además, criticó a quienes le dicen que tiene una imagen "falsa" y "plástica".

"El problema era que mi madre nunca quiso que comprarme una porque no le gustaba la muñeca, decía que prefería comprarme otro tipo de muñeca como muñecos de bebé o parche de repollo para niños", empezó la mujer, sobre su peculiar historia.

"Comencé a rellenar mis pechos y el trasero para parecerme más a la muñeca, pero cuando mi cuerpo se convirtió en una forma más curva, de repente me veía muy voluptuosa", detalló Marcela, sobre su cambio físico, pero no se conformó con eso.

Te puede interesar Se pasó de viagra y los médicos tuvieron que amputarle el pene

Casada con Steven, la inversora contó: "fue entonces cuando comencé a pensar en convertirme en una muñeca humana, ya que ahora tengo las curvas de la muñeca y ya no soy una niña".

"Comencé a comprar más ropa para cambiar mi estilo y comencé a usar los tacones muy altos de mi madre, también hice mis primeros reflejos a la edad de catorce años para parecer más rubia porque era naturalmente morena", sostuvo.

"Empecé a ir al gimnasio para verme más en forma y tonificada. En algún momento supe que tenía que hacer otros procedimientos para parecerme más a la muñeca, pero siempre tuve miedo de la cirugía plástica", expuso la Barbie humana argentina.

Además, comentó: "vivir en Hollywood ayuda mucho porque hay muchas cosas que puedo comprar para que me parezca más a la muñeca. Logré mi look con lentes de contacto, pelucas, maquillaje y atuendos".

Te puede interesar Estas son las 8 dietas más exitosas del momento

"Mucha gente me acusa de parecer falsa, pero si me conocés en persona, verás que mi belleza es natural y sí, generalmente creo el look con maquillaje, pero eso no significa que sea una persona plástica", disparó la mujer, en respuesta todos los que la critican.

Marcela dijo que su esposo está a favor de su cambio y agregó: "salgo como una Barbie o una muñeca humana y, por lo general, a la gente le encanta y a veces pueden sorprenderse con alguien que se ve completamente diferente y me gusta la atención, siempre es positivo en mi opinión".

"Admiro más lo que representa la muñeca que cómo se ve. Soy muy respetuosa con la imagen de la muñeca Barbie, ya que quiero alentar a todos los hombres y mujeres de todo el mundo a perseguir sus sueños y lograr el aspecto que desean", reflexionó la Barbie humana en esta entevista realizada por The Sun.