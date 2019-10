Le diagnostican una enfermedad fatal y decide transformarse en el primer cíborg en la historia

Un científico británico, diagnosticado con una enfermedad mortal, finaliza la fase de preparación para convertirse -según afirma- en un ciborg

Hace 2 años, Peter Scott-Morgan, de 61 años, supo que padecía la enfermedad de la motoneurona (MND, por sus siglas en inglés), que en un corto período de tiempo llevaría a su muerte. Entonces, el hombre que reside en la ciudad británica de Torquay, decidió 'triunfar' sobre las debilidades del cuerpo humano y empezó a tomar medidas para reemplazar sus capacidades físicas por equivalentes artificiales.

"Este es mi último post como Peter 1.0. Mañana cambio mi voz para las potencialmente futuras décadas de vida ya que completamos el procedimiento médico final de mi transición para ser un cíborg completo, el mes en que me dijeron que estadísticamente estaría muerto", publicó el 9 de octubre en su cuenta personal de Twitter. "¡No estoy muriéndome, estoy transformándome!", declaró.

THIS IS MY LAST POST as Peter 1.0. Tomorrow I trade my voice for potentially decades of life as we complete the final medical procedure for my transition to Full Cyborg, the month I was told statistically I would be dead. I’m not dying, I’m transforming! Oh, how I LOVE Science!!! pic.twitter.com/xCO17ph0lp — Dr Peter B Scott-Morgan (@DrScottMorgan) 9 de octubre de 2019

Cambios en el cuerpo

De esta manera, anunció que se sometió al procedimiento de laringectomía, que representa la extirpación de toda o una parte de la laringe. Este paso debía impedir que a medida que empeore la condición del científico, su saliva no llegara a los pulmones. Una de las consecuencias de esta medida consiste en la pérdida del habla del paciente.

Además, en el marco de su proyecto, ya ha sido desarrollada una copia de su cara, informa Mirror. El medio británico señala que Scott-Morgan dispondrá de un sistema con una tecnología de seguimiento ocular que le permitirá controlar varias computadoras a través de sus ojos. Asimismo, tiene una silla de ruedas avanzada, gracias a la cual puede mantenerse erguido, encontrarse en posición horizontal e incluso caminar.

CORE OF CHARLIE (my Cyborg Harness And Robotic Locked-In Exoskeleton), the brilliantly engineered Permobil F5 Corpus VS. As a top-end wheelchair, it stands, lies flat, rises, goes fast. Soon, with lots of added robotic hi-tech, it’ll boldly go where no wheelchair has gone before! pic.twitter.com/QyORw4X2io — Dr Peter B Scott-Morgan (@DrScottMorgan) 18 de agosto de 2018

Además, se le implantó un tubo en el estómago para la alimentación, así como un catéter en la vejiga y una bolsa de colostomía en el colon para retirar los desechos.

Sentidos humanos ampliados

"No es necesario decir que toda mi interacción física con el mundo será robotizada. Y, por supuesto, mis 5 sentidos existentes serán ampliados. Pero lo que es más importante, parte de mi cerebro y toda mi personalidad externa pronto serán electrónicos: totalmente sintéticos", indicó.

"La enfermedad de la motoneurona ni siquiera ha empezado a ponerme de rodillas. Incluso mucho tiempo después de que esté encerrado, estaré erguido", reza su sitio web personal. El científico afirmó en la publicación que gracias a las tecnologías será capaz de volver a hablar, "transmitir emociones y personalidad" y tocar a la gente que ama.

THREE-DAY-OLD GREAT NEPHEW LOGAN visits for the first time, proving that one good thing about #MND is that even though my arms have pretty well given up doing what I tell them, someone ELSE can still position them to make a VERY comfortable cradle!! And I can FEEL perfectly… pic.twitter.com/9dCJuIzBrb — Dr Peter B Scott-Morgan (@DrScottMorgan) 29 de octubre de 2018

En ese contexto, hizo hincapié en que en el futuro otras personas cuyo cuerpo se haya debilitado por las enfermedades o la edad podrán seguir su camino. "Porque rechazamos simplemente mantenernos vivos. ¡Elegimos prosperar!", precisó.