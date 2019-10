Video: la impresionante caída de Lady Gaga en pleno concierto en Las Vegas

La cantante y actriz Lady Gaga vuelve a ser noticia esta semana, y en esta oportunidad, lo es por una tremenda caída que sufrió mientras estaba en los brazos de un fanático en un show que estaba llevando adelante en Las Vegas.



Este incidente sucedió en un espectáculo durante su última gira Enigma. La artista hizo subir al escenario a un seguidor llamado Jack y, una vez que el joven estuvo junto a ella, Lady Gaga se trepó encima de él y empezó a bailar y moverse mientras se sujetaba de sus brazos.



Sin embargo, en medio del entusiasmo, Jack perdió el equilibrio y ambos cayeron de la tarima, provocando la reacción inmediata de todos los espectadores.





La cantante, que se recuperó rápido de la situación, bromeó con el público: "Todo está bien, todo está bien (...) Lo único que no está bien es que necesitamos algunas escaleras para el maldito escenario para que pueda volver a subir", dijo según la revista People.

La caída quedó registrada en varios videos que se hicieron virales en las redes y, en uno de ellos, se puede ver cuando ella se levanta por sus propios medios y dice: "Estoy bien".

En imágenes posteriores se observa como la cantante continuó su show como estaba planeado: interpretó "Million reasons" en el piano junto al fan que había caído con ella desde el escenario.

She’s okay though listen to this amazingness I haven’t stopped crying for hours pic.twitter.com/bq29ICZAjD