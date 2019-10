Fuertes declaraciones de Lali Espósito sobre la denuncia de abuso sexual en contra de Axel

En Córdoba, a donde fue a presentar su nuevo single, Laligera, Lali Espósito habló sobre Axel y aseguró que siempre estará del lado de la denunciante

"En primera instancia, creo que es peligroso que seamos opinólogos de todo. No todos podemos opinar sobre todo, yo trato de ser cautelosa. Lo único que tengo para decir al respecto es que cualquier caso, ya sea con un protagonista como Axel con su popularidad o el tipo de la esquina que nadie lo conoce, para mí es exactamente igual de grave una denuncia así", dijo Lali al diario La Voz del Interior.

"Siempre, como mujer y como ciudadana, voy a estar del lado de la persona denunciante. Esto te lo digo trayendo a mi mente a mi hermana, a mis amigas, a todas las mujeres de mi vida y del mundo, es lo que yo apoyo siempre". Y agregó: "de este caso… todos estamos esperando que continúe el proceso correspondiente a una denuncia de estas características y que el resultado sea el mejor y el que vaya de la mano con la verdad".

Y para el cierre Lali Espósito no se guardó nada con Axel: "Esperemos a ver cómo sigue esta situación. Siempre voy del lado de la denunciante que busca Justicia. Es todo lo que me gustaría opinar en este momento de esta cuestión".

El caso

La víctima que hizo la denuncia es de la ciudad rionegrina de Catriel. Se reveló que el día del presunto ataque ella había entrado al camarín de Axel, por un pedido del propio cantante, para hacer un trabajo en el marco de la Fiesta del Petróleo y mientras estaba a solas con él se produjo el abuso sexual. Ni bien la joven se fue del lugar, en medio de una crisis, les contó a sus allegados. Esto ocurrió en 2017.

Recientemente, el abogado que representa a la mujer que denunció al cantante Axel por abuso sexual simple, José D'Antona, aseguró que otras cuatro personas refirieron haber tenido "situaciones no deseadas" con el artista pero que no sabe si "harán o no la denuncia".

"Cinco personas se comunicaron conmigo refiriendo haber sufrido distintas situaciones no deseadas con el intérprete, pero solo una de ellas recurrió a la Justicia" -en Cipolleti- y las otras cuatro "no se sabe si lo harán o cuándo", dijo D'Antona a Télam.

Indicó que "cinco personas se comunicaron con mi clienta, la periodista Paula Galloni, y conmigo: una hizo la denuncia en Río Negro y, como somos absolutamente respetuosos de ellas, bajo ningún punto de vista vamos a forzar que las otras hagan lo mismo".

Y precisó: "Que las víctimas estén conversando entre sí o con este abogado, no significa que sí o sí vaya a haber más denuncias y, en caso de haberlas, nadie sabe cuándo se producirían".

Los cinco casos llegaron a oídos del letrado a través de una clienta suya, la periodista Paula Galloni, a quien le comenzaron a escribir otras mujeres después de que el 25 de septiembre pasado contara en el programa Pampitaonline sobre un "una situación incómoda que sufrí con este señor" 11 años atrás, cuando a los 19 años le tocó entrevistarlo a solas "en un monoambiente", de donde "me fui porque tengo carácter".

"Pero tampoco es que sufrí abuso", aclaró Galloni que caracterizó el hecho como más bien de "acoso laboral".

"Está bueno que se sepan estas actitudes porque a veces se manda a periodistas o modelos solas a lugares, y están indefensas (ante el entrevistado), sin contención. Yo estaba sola en un monoambiente haciendo una entrevista, pero por suerte tengo carácter y me fui", contó.

La periodista, que entonces trabajaba para la revista Pronto, explicó que "cuando volví llorando a la redacción y conté, todos se me mataban de risa'", minimizando lo ocurrido.

"Tuve la suerte de que yo no fui violada ni abusada, eso quiero aclararlo, pero lo cuento para que si hay una persona que se comporta de mala manera con chicas jóvenes, se corte", dijo.

Galloni había referido esa situación porque días antes el cantante había protagonizado una extraña situación con su colega Tini Stoessel durante un móvil que brindaron juntos para el programa "La Peña de Morfi" junto a Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Luciano Pereyra.

En esa ocasión, se pudo ver a Stoessel incómoda al recibir un abrazo de Axel y el movimiento sutil que hace para liberar su hombro.

Por su parte, D'Antona explicó que el próximo paso en la única causa iniciada es que el equipo de fiscales actuantes en Cipolletti dispongan las medidas de prueba, "que ellos crean (conveniente) o las que hemos pedido".

De la denunciante, solo se sabe que era mayor de edad al momento del hecho y que éste tuvo lugar en 2017, porque tanto los letrados como la Fiscalía están procurando respetar su deseo de que no trascienda públicamente más detalles del caso.

Por su parte, Axel se mantiene en silencio en una actitud diferente a la asumida en septiembre pasado, cuando salió a aclarar que "fue un malentendido".

Este fin de semana Axel suspendió el show que estaba previsto para este sábado 19 de octubre en la fiesta ciudad cordobesa de Bell Ville.

El músico iba a cerrar La Fiesta Nacional de la Pelota de Fútbol.