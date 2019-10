Una joven mormona dejó de vivir "reprimida sexualmente" y se convirtió en estrella porno

Addie Andrews se crió en un pequeño pueblo al oeste de los Estados Unidos y durante años, fue "esencialmente una monja, dedicada a la religión", advirtió

Addie Andrews, una joven de 30 años, es hoy uno de los nombres más cotizados de la industria porno. Sin embargo, cuando decidió contar su historia de por qué había incursionado en esta profesión, sabía que mucha gente se sorprendería de su pasado.



Es que la actriz vivió toda su vida bajo la religión mormona y, cansada de estar "reprimida sexualmente", decidió convertirse en una estrella porno.





La joven creció en un pequeño pueblo al oeste de los Estados Unidos y sus padres siempre le inculcaron las prácticas religiosas como forma de vida. Incluso, ante la insistencia de sus padres, a los 17 años se vio obligada a elegir una religión que practicar, por lo que se unió a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Según contó al diario New York Post, antes de ingresar en la Iglesia ella sólo mantuvo relaciones sexuales en una oportunidad. Pero una vez dentro de la religión, se adhirió a las reglas de la iglesia contra el sexo prematrimonial, que según ella la alejó aún más de su propia identidad.

"La iglesia fue muy acogedora conmigo", dijo la artista. Sin embargo, advirtió que "estaba muy reprimida sexualmente. Fui esencialmente una monja, dedicada a la religión durante ese período de tiempo".

Durante 18 meses, fue misionera en diversas ciudades de Estados Unidos y no volvió a tener relaciones sexuales hasta los 26 años."Cuanto más me metí en la religión, más me alejé de mi propia identidad", dijo la joven.

Pero todo cambió cuando se mudó a California en el 2017 para cumplir su sueño de ser actriz.

"No pude ser la dama de honor de mí hermano porque el vestido era 'inmoral' para los estándares de la religión. Ese hecho fue la gota que derramó el vaso", dijo en la entrevista. "También estaba empezando a extrañar mis viejas pasiones: cantar, bailar y actuar", agregó.

Cuando se mudó a California, no consiguió empleo así que comenzó a trabajar como bailarina exótica donde se contactó con muchos agentes del mundo del cine para adultos.



"Empecé a contactarme con muchos agentes porno", aseveró la estrella del cine para adultos, quien continuó: "Desde que conseguí un agente, los trabajos no pararon de llegar".



Su familia aceptó su nuevo estilo de vida. "Sabía que se sorprenderían un poco cuando les hablara de mi trabajo", dice.



Incluso su hermano está de acuerdo con su profesión. "Mi hermano dijo:'Definitivamente nunca veré tu porno, pero pareces más feliz que nunca, así que apoyo tu decisión".