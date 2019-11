Video: El Polaco y Noelia Marzol homenajearon a Walter Olmos en el Súper Bailando pero no convencieron al jurado

En el Súper Bailando 2019 El Polaco y Noelia Marzol homenajearon a Walter Olmos, fue muy emotivo pero la performance no convenció al jurado de la noche

Anoche continuó la tercera ronda de homenajes en el Súper Bailando 2019 y, aunque se vivieron previas con mucha emoción, las performances que se realizaron no lograron llegar a los jurados. Primero, Cinthia Fernández y Martín Baclini le rindieron tributo a Pimpinela. Después, Noelia Marzol y el Polaco homenajearon a Walter Olmos, el joven cantante fallecido en 2002.

A la hora de argumentar el porqué de su decisión, el músico explicó: "Fue un gran artista, que siempre estará en nuestro corazón". No obstante, no logró trasmitir todo el cariño y la angustia por la pérdida de Olmos en la pista. El dúo no logró tener buenas críticas y sólo cosecharon 11 puntos.

"Noelia, bailás hermoso; vi dubitativo al Polaco en el baile… faltó una vuelta de tuerca", argumentó Ángel De Brito, quien tenía el voto secreto. Entonces fue el turno de Pampita, quien los puntuó con un 6 y comentó: "Esperaba un gran final, más emocionante; si hay que repetirlo, lo vamos a disfrutar de vuelta".

Florencia Peña, quien les dejó un 7, opinó: "Es un equipo que trae alegría, pero hacen mucha mezcolanza; vi desprolijidades y no fue una gran gala".

Llegó el momento del jurado más filoso del certamen, Marcelo Polino. "Faltó una idea, contar una historia; Noelia sí estuvo brillante, pero la coreo no me gustó", afirmó Polino, dejándoles nada más y nada menos que un ¡cero!

Al final, los miembros del BAR dieron su veredicto. "Me encanta esta dupla, pero las cosas no salieron bien", aseguró Flavio Mendoza, bajándoles un punto. "Te faltó interpretar, Noelia, más allá de que hacés muy bien la parte de acrobacia: mantengo la nota", manifestó Laura Fidalgo. "No hubo una idea clara, me pareció más de lo mismo", los detrozó Aníbal Pachano y bajó la nota.