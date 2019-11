Por qué correr una vez por semana puede alargarte la vida, sin importar el tiempo o la distancia

Correr está vinculado con una reducción del 30% de morir por enfermedades cardiovasculares y del 23% de que la muerte se deba al cáncer

No importa si se corre a mayor o menor velocidad ni tampoco con qué regularidad, lo importante es que correr está vinculado a un riesgo significativamente bajo de muerte prematura.

Así se establece en una nueva investigación publicada en la revista médica British Journal of Sports Medicine, en donde expone que salir a trotar es "considerablemente" beneficioso para la salud incluso aunque sean 50 minutos o menos por semana.



En un artículo de BBC News, en donde se cita dicho informe, se establece que esta actividad reduce en un 27% la mortalidad prematura. A esta conclusión llegaron investigadores de Australia, Tailandia y Finlandia tras analizar datos de 14 estudios previos de cerca de 233.149 personas.



De acuerdo con los resultados del estudio, correr está vinculado con una reducción del 30% de morir por enfermedades cardiovasculares y del 23% de que la muerte se deba al cáncer.



"El aumento de la participación en carreras, sin importar en qué medida sea, estaría vinculado a mejoras sustanciales en la salud y en la longevidad de la población", aseguran los expertos.



"Cualquier dosis de jogging, aunque sea solo una vez por semana, es mejor que no correr", dijo Zeljko‌ ‌Pedisic, uno de los responsables del estudio,



Pero hacerlo en dosis más altas, asegura el especialista de la Universidad de Melbourne, en Australia, "no estaría necesariamente vinculado" a un menor riesgo de muerte prematura o a mayores beneficios.



Hasta ahora, salir a correr se había vinculado con una reducción de muerte cardiaca súbita, pero ahora dicen que los beneficios van más allá de eso.



Sin embargo, eso no significa que este tipo de ejercicio sea bueno para todas las personas -puede haber, por ejemplo, riesgo de lesiones para algunos- y señalan que los médicos deben decidir en qué casos prescribir la actividad.



También indican que nuevas investigaciones podrían revelar más datos importantes sobre hábitos específicos de los corredores y qué beneficios tienen.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda en su sitio web que todos los adultos practiquen 150 minutos de ejercicio "moderado" a la semana, como caminar enérgicamente o ir en bicicleta, o 75 minutos de ejercicio "vigoroso", como correr.

Consejos para mejorar tu rendimiento al correr

- Frío, para mejorar la resistencia



- No estires si no tienes lesiones



- Salta para ganar velocidad



- La recuperación es crítica



- Concéntrate en una meta