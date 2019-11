Mica Tinelli se mostró muy de novia con el jugador de Boca, Lisandro López

Fue en el cumpleaños de su hermana Candelaria al que también asistió, obviamente, el conductor y vicepresidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli es uno de los empresarios con más trayectoria en la pantalla chica. Este año el vicepresidente de San Lorenzo celebra sus 30 años al aire, un récord que no muchos pueden alcanzar.

Tinelli se destacada por su alto perfil familiar y ayer lo dejó en evidencia al recordar una fecha tan importante como lo es el cumpleaños de una de sus hijas, Candelaria. "Feliz cumple hija hermosa @candelariatinelli . Mi Rubi, Lelé, mi compañera, mi vida", inició el conmovedor mensaje en redes sociales.

Y agregó: "Espero estés pasando el día más hermoso de todos. Admiro tu sensibilidad y siempre me encanta pasar momentos juntos. Te amo hoy y siempre ❤️".

Además, el conductor estuvo presente en el festejo que realizó Candelara "Lelé" por sus 29 años. Y fue el propio Marcelo quien filmó la celebración de Cande, evento al que asistieron sus hermanos y amigos. Entre ellos, Mica Tinelli sobresalió al llegar acompañada por Lisandro López, jugador de Boca Juniors y novio de la empresaria. La llegada de la parejita no pasó inadvertida y los periodistas captaron el momento en el que pisaron el lujoso restaurante ubicado en Palermo.

Te puede interesar El Zorro: el capítulo que nunca se vio en la Argentina

Parece que "Licha" paso la prueba de fuego, ya que el deportista tuvo su primera presentación oficial en público y "papá" Tinelli lo recibió amablemente.

Juanita Tinelli, decidió subir una foto en su cuenta de Instagram de Mica y el jugador, a quienes se los veo abrazados y muy felices.

Semanas atrás, Mica había hablado de su romance con el deportista: "En cuanto a sentimientos, estoy muy bien. Y a Licha sí, lo conozco. Nos estamos conociendo y me cae muy bien. Pero no me gusta hablar mucho de mi vida privada".