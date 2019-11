Video: a los 61 años, Sharon Stone repitió el mítico cruce de piernas de "Bajos Instintos"

Ante miles de fanáticos, la actriz insinuó que el director de la película, Paul Verhoeven, la engañó durante el rodaje de la mítica escena

Sharon Stone protagonizó en 1992 una de las más famosas escenas de la historia del cine de finales del siglo XX: un sensual cruce de piernas en pleno interrogatorio policial en el que mostraba más de lo que la audiencia estaba acostumbrada a ver. Ahora, la actriz estadounidense, de 61 años, recreó la escena de la película "Bajos Instintos".

La intérprete participó en la gala de los premios de la revista GQ, que tuvo lugar en Berlín. Stone recibió el premio a la Mujer del Año. Sentada en el escenario frente al público, con un vestido corto y muy escotado, la sexagenaria actriz repitió el cruce - descruce - cruce de piernas de la película.

Stone acudió a la gala con su hijo Roan, de 19 años, que estaba entre el público, y explicó que aquella escena de "Bajos Instintos" cambió su vida para siempre.

"Ha llegado el momento de que decidan quiénes son. Ya es hora de decidir qué van a hacer con la parte más tierna, importante, hermosa, salvaje, apasionada e importante de ustedes mismos. ¿Qué van a hacer con ella?", preguntó la actriz a los presentes.

Stone también insinuó que el director de la película, Paul Verhoeven, la engañó durante el rodaje de la mítica escena. "Estaba sentada en el set y mi director me dijo, '¿puedes pasarme tu bombacha? Es que se ven en la escena y no deberías llevarlas. Pero no veremos nada'. Y le dije que claro".

En el año de su estreno, la película erótica de suspenso protagonizada por Sharon Stone y Michael Douglas se convirtió en la cuarta cinta más taquillera en EE.UU.. En cuanto a la escena del interrogatorio de Catherine Tramell, es considerada uno de los momentos más pausados de la historia del cine.