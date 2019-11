La pregunta sobre su casamiento que enojó a Rafael Nadal: "Eso es una mierda"

Lo dijo en la conferencia de prensa posterior a su derrota con el alemán Zverev en el Masters. El español perdió en su debut en el Masters de Londres

Rafael Nadal abre bien los ojos. No es un problema idiomático: se mueve desde hace casi dos décadas en el circuito y el inglés no es una barrera para él.

Repregunta y entiende que lo que aquel periodista le dice es lo que quiere consultarle en la conferencia de prensa posterior a su debut en el Masters de Londres, en el que perdió con el alemán Alexander Zverev​.

Aunque el video de menos de un minuto que se viralizó en las redes sociales no está la pregunta, se infiere por la respuesta del español que se le preguntó si el matrimonio podía afectar su rendimiento en el court. "Honestamente, ¿me estás preguntando eso? ¿Si? ¿Es una pregunta en serio o es una broma?", arranca Nadal.

"Es en serio, ¿si? Es sorprendente. Es una enorme sorpresa para mí que me preguntés esto siendo que salí con la misma chica durante 15 años, tuve una vida estable y normal. ¿Qué cambia que le ponga un anillo en el dedo o no?", repregunta el español.

"Es mi forma de verlo, soy un tipo muy normal. Quizás para vos es un gran complejo. ¿Cuánto hace que estás casado?", arremete enseguida. Cuando su interlocutor le responde que este año cumplirá 30 años de casado, el número 1 del mundo agrega: "¿Y antes? Bueno, tal vez no estabas seguro".

En medio de las risas de los otros asistentes a la conferencia de prensa, Nadal da por finalizado el intercambio: "Está bien. Ok. Volvamos al español porque eso es una mierda. Muchas gracias".

Nadal se casó hace menos de un mes, el sábado 19 de octubre, en la impresionante villa de Sa Fortaleza, un castillo del siglo XVII, en Mallorca con María Francisca Perelló, de 31 años.

Antes de participar del torneo que reúne a los ocho mejores del año en Londres, Nadal sufrió un dolor abdominal en el Masters 1000 de París por lo que debió retirarse. Por eso, pese a la derrota en Londres, rescató que contra Zverev no sintió molestias.

"No ha habido problema con el abdominal. No he tenido dolor. Zverev jugó bien y yo mal. Podría buscar razones y excusas, pero lo que importa es que necesito jugar mucho mejor en dos días. Sabíamos que el inicio iba a ser difícil. Hay que ser positivo y competitivo, algo que no he sido hoy", explicó al respecto.

La derrota de Nadal fue una buena noticia para Novak Djokovic, ya que en el O2 de Londres se libra la lucha por el primer puesto del ranking entre el español y el serbio.

Por lo pronto, ya se enfoca en el partido del miércoles contra el ruso Daniil Medvedev, en una repetición de la final del US Open, en la que el español ganó su 19º título del Grand Slam, y en la que los dos están obligados a ganar para no quedar eliminados.