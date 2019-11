El doctor Cormillot negó rumores de boda en Las Vegas: "Será el mes próximo en Buenos Aires"

El especialista en nutrición dijo que durante su viaje a los Estados Unidos aprovechó como si fuera un juego el hecho de sacarse unas fotos en una capilla

El doctor Alberto Cormillot viajó en estos días a Nueva York para participar de un Congreso médico sobre la Obesidad, acompañado de su joven pareja, Estefanía Pasquini, con quien tiene una relación sentimental desde hace más de un año.

Si bien en los inicios la pareja trató de no dar a conocer la relación a través de los medios, en más de una oportunidad el doctor se animó a hablar de su novia, a quien le lleva 48 años.



En torno a este viaje laboral, surgió el rumor de que la feliz pareja se casó en secreto en una iglesia en Las Vegas.

Esta noticia la dio el periodista de espectáculos Tartu en su cuenta de Twitter.

"Felicitamos al Dr Alberto Cormillot que, aprovechando viaje de medicina a EE.UU, SE CASO con su joven novia Estefanía en una capilla d bodas d esas que tienen a Elvis Presley. Una ceremonia muy íntima y muy divertida. Felicidades Dr y Dra Cormillot!", dice.

Sin embargo, uno de los protagonistas dijo que esto no fue así. El famoso nutricionista aclaró este jueves a Clarín:"¡En realidad no nos casamos! El casamiento será el mes próximo en Buenos Aires". Y sobre su paso por una capilla de bodas en Las Vegas indicó: "Eso fue un juego pero, no es un casamiento".

Además, el referente de Cuestión de peso aseguró que con su novia van a hacer "lo imposible por mantener en secreto" la fecha exacta de la boda, que será "privada".

De esta manera, se puede considerar que no concurrirán a ningún Registro Civil sino que un juez de paz se acercará al lugar elegido por ellos mismos para afianzar su amor.