Taylor Swift acusa a su ex jefe de extorsionarla y sus fans piden por su libertad en Twitter

La cantante Taylor Swift denunció por sus redes que estaba siendo extorsionada por su ex jefe y por la persona que compró los derechos de sus canciones

Los problemas para la estrella mundial comenzaron cuando se cambió de discográfica el año pasado. Pasó de Big Machine Record a Republic Records, hasta ese momento todo estaba bien. Pero cuando el dueño de la primera vendió la empresa al conocido manager Scooter Braun todo fue un caos.

Al vender la empresa los derechos de las canciones de la cantante se iban con el comprador, situación que angustió a la también actriz porque ella misma dijo que Braun era una persona no querida por ella.

La intérprete de "Shake It Off" está por recibir el premio a la Artista de la Década por los American Music Awards, pero denunció hace instantes que todo podría no ocurrir. Planeaba cantar en los premios sus antiguas canciones, pero Scott Borchetta y Scooter Braun podrían no permitírselo.

Don’t know what else to do pic.twitter.com/1uBrXwviTS — Taylor Swift (@taylorswift13) 14 de noviembre de 2019

En el post Taylor también dice que Scott Borchetta y Scooter Braun no la dejan usar su música en un documental que está realizando junto a Netflix, a menos que ella acepte no volver a grabar sus álbumes el próximo año, como había dicho cuando se conoció la noticia de que los derechos de sus canciones quedarían en manos del manager de Justin Bieber.

Los fans de Swift están alentando en las redes sociales para que artistas y trabajadores de la industria musical muestren su apoyo a la cantante. Muchos ya se han manifestado a su favor argumentando que es indignante que no pueda tener derecho sobre sus canciones siendo ella la creadora de las mismas. Los hashtag #IStandWithTaylor y #JusticeForTaylor ya son tendencia en todo el mundo.