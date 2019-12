Rebelde Way: Angie Balbiani habla del bullying que sufrió durante la serie

La actriz Angie Balbiani, que interpretó a Felicitas Mitre en Rebelde Way, contó lo difícil que fue convivir con las críticas a su físico

En principios de 2000, Angie Balbiani era parte del elenco de Rebelde Way y contó haber sido discriminada. "Yo hacía el personaje de una chica con sobrepeso, y había dos o tres compañeros que constantemente hacían hincapié en eso, que me decían que era fea. Era desagradable. Viéndolo hoy, y teniendo un hijo, pienso que si le pasara eso a mi hijo, me muero. Pero en ese momento lo viví como algo natural. Triste pero real", sostuvo Balbiani a un medio local.

La actriz, que en la actualidad tiene 38 años, dijo también que a pesar de lo doloroso de la situación, trato de que no le afecte pues se considera una chica sin complejos.

Describió un momento en particular de esta época y aunque no mencionó nombres, contó que estos compañeros a los que hace alusión no la dejaban tranquila incluso fuera de las grabaciones.

"Me acuerdo que una vez había una revista del programa, y les preguntaron quién es la más linda del elenco. Es una pregunta para hacerte cargo de la respuesta o decir ‘No me gusta ninguna en particular’. Y la respuesta fue: ‘No sé quién es la más linda, pero sí quién es la más fea’. Y dieron a entender que era yo. No me considero una chica fea, no tengo complejos, pero me acuerdo que lo encaré y le dije: "Si vos tenés la posibilidad de dar una nota, ¿qué necesidad tenés de hablar de mí?". Pero bueno, eran muchas presiones para todos, y no todos estábamos en la misma circunstancia. Lo entendí con el tiempo. Y la verdad que no me quitó disfrute.

Alejada de la actuación desde hace varios años para dedicarse al periodismo, contó también que, en la actualidad, en una realidad donde las redes sociales influyen tanto, las críticas a su físico o a qué hace o deja de hacer no escapan a ella.

"La presión es más alta, la exposición es mayor. Hay mucho más encendido a partir de las 19. La gente llega de trabajar y prende la tele. Y sí… ¿Sabés qué es lo más loco? Que la mayoría de las críticas son de las mujeres, porque los hombres, que dentro de mis redes son un porcentaje bajo, son súper amorosos. Las mujeres son las que radican su miseria y escriben. Como también hay millones de chicas que son maravillosas. A ver, estamos hablando de un porcentaje mínimo, pero un porcentaje que, en un día sensible, duele y molesta".