Tiene 8 años, es el mejor ajedrecista del mundo y es argentino

Ilan Schnaider consiguió lo que ningún otro ajedrecista argentino había logrado: estar en el primer puesto del ranking de la FIDE

El primer argentino en convertirse en el mejor ajedrecista del mundo se llama Ilan Schnaider y figura en el primer puesto del ranking elaborado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). Según este registro, Ilan es el mejor ajedrecista sub 8 del planeta.

Este niño prodigio es hincha de Boca y tres veces campeón argentino de ajedrez en la categoría de menores de 8 años.

En una entrevista con sus padres, Carolina y Ram, quienes se desempeñan como comerciantes, contaron que intentan acompañar su crecimiento "de la mejor manera posible".

Su papá dijo que viven "bastante alrededor del ajedrez, no sólo por las clases y los torneos acá, en Buenos Aires, sino con los viajes". "Nos demandan tiempo y muchos gastos. Pero, bueno, creemos importante apoyarlo en su camino, cuidando también su crecimiento personal. Ilan no se agranda ni se achica, va hacia adelante", explicó.

Su mamá Carolina, indicó: "Siento mucho orgullo por las cosas que ha logrado en tan poco tiempo, pero tengo en claro que no es ningún superdotado. Sí debo reconocer que su madurez es mayor a la de los chicos de su edad y que tiene una enorme facilidad para los cálculos, la lógica y las matemáticas, por eso se adaptó fantásticamente con el ajedrez".

Además de gustarle mucho el ajedrez, Ilan está aprendiendo a tocar el violín y ya domina el inglés y hebreo.

"En la escuela me gustan las Matemáticas, además de la hora de Educación Física. Y también jugar a la pelota con mis amigos. Me paro como arquero o delantero. ¡Me gusta gritar goles!", contó el ajedrecista.

"No me asusta jugar contra personas más grandes que yo. Eso me pasa muchas veces en los torneos. Lo importante es si saben jugar bien", contó Ilan sin quitar la vista de las piezas. Su papá fue quien lo introdujo en la especialidad a los cinco años.

Antes de terminar el 2019, Ilan tiene dos citas internacionales muy importantes: el torneo Sudamericano, durante julio, en Ecuador; y el Mundial de China, para agosto, donde podrá mostrar todo su potencial como ajedrecista.