Roberto Navarro cruzó fuerte a Novaresio, quien cuestionó a la "corporación política"

El conductor de A24 pidió "un esfuerzo" a la clase política, pero Roberto Navarro le recordó un dato incómodo y le planteó: "¿Qué esfuerzo hiciste vos?"

El periodista Luis Novaresio lanzó cuestionamientos a la "corporación política" unas horas antes de que se sancionara la ley de Emergencia Económica, que finalmente se aprobó en la madrugada del sábado.

Al inicio de su programa de TV, el conductor de A24 comenzó enumeró los artículos más polémicos de la ley y dijo que intentaba "comprender" los motivos de su sanción.

"Suponete que yo le digo: ‘Presidente Fernández, tiene razón: defaultea a los jubilados, no me importa; devalúa el 30%, no me importa; quita la igualdad tributaria, no me importa; asuma facultades en contra de la República…".

Q esfuerzo hace la corporación política y judicial para estar a la altura del sacrificio de jubilados y clase media? pic.twitter.com/SRjJwmJ9wX — luis novaresio (@luisnovaresio) 21 de diciembre de 2019

"Pero esto sólo se justica si hubiese una cosa distinta, una cosa que lo empujara para que fuera razonable", planteó.

Y se preguntó: "¿Qué esfuerzo hace la clase política que nos pide todo esto? Yo leí entero el proyecto… ¿cuál es el esfuerzo que hace la clase política como hacen los jubilados defaulteados, los devaluados del 30%, los que pagan los impuestos y no tienen guita en negro… ¿cuál es el esfuerzo que hace la política?".

Tras el reclamo de Novaresio, que el propio periodista publicó en su cuenta de Twitter-, Roberto Navarro "lo atendió" en la red social.

Hola @luisnovaresio Una consulta para abrir el debate



Qué esfuerzo hiciste vos? Por qué te sentís un boludo, como decis?



Tenés una página en la web que Nadie lee, que No da empleo, que sin razón alguna recibe dinero mensual de varios estamentos estatales



Cuál es tu esfuerzo? https://t.co/1IuqjkXwJ5 — Roberto Navarro (@robdnavarro) 21 de diciembre de 2019

"Hola Luis Novaresio: una consulta para abrir el debate", escribió el periodista de El Destape. "¿Qué esfuerzo hiciste vos? ¿Por qué te sentís un boludo, como decís?", le disparó.

"Tenés una página en la web que nadie lee, que no da empleo, que sin razón alguna recibe dinero mensual de varios estamentos estatales. ¿Cuál es tu esfuerzo?", dejó en el aire Navarro.