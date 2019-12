Le desvalijaron la casa a Cristian Ansaldi y él pidió que "Dios perdone a quienes han robado todo"

El integrante de la selección argentina de fútbol en Rusia 2018 mostró cómo había quedado su casa en las redes, pero pidió perdón de todos modos

El futbolista Cristian Ansaldi, quien integró la selección argentina durante el Mundial de Rusia 2018, fue asaltado el viernes pasado en Turín, Italia, donde juega. Sin embargo, pidió que Dios perdone al ladrón, mensaje que dejó a través de las redes sociales.

"Dios perdone a quienes me han robado todo", afirmó el ex jugador de Newell´s Old Boy y que, en la actualidad, es el lateral del Torino, previo paso por el Atlético de Madrid e Inter, entre otros equipos.

"Se llevaron muchos objetos de valor como relojes, anillos y brazaletes, y otras que eran muy importantes para mí y para mi familia no por su valor económico", escribió en la red social Instagram.

Allí también publicó un video en donde mostró cómo quedó su vivienda, aunque no dejó de pedir perdón a los delincuentes. Ansaldi es un ferviente devoto. El monto del robo ascendería a unos u$s250.000 y se produjo durante la ausencia de la familia en la casa, ubicada en las colinas de Turín.

Ver esta publicación en Instagram Devocional, 1 Juan 4:8; Jeremías 33:6; Habacuc 3:17-18 Una publicación compartida por Cristian Ansaldi ????????????????⚽️???????????????? (@cristianansaldi) el 22 de Dic de 2019 a las 9:38 PST

"Quiero aprovechar a bendecir y a entregar delante de Dios, a las personas que se han metido a mi casa a robarme todo. Me llevaron muchas cosas de valor, como bolsos, valijas, relojes, anillos, brazaletes y más cosas que tenían un valor para nosotros, no por el costo en sí, sino porque solo nosotros sabemos lo que cuesta comprarse cada cosa. Pero más allá del disgusto, quiero agradecer a Dios por guardar a mi familia, de saber que no había nadie en ese momento, por saber de que Él sigue teniendo el control de todo. Y eso me trae paz. Pero nuevamente quiero entregar estas vidas que han hecho esto, en tus manos Señor, para que los perdones y para que ellos puedan conocerte en algún momento", escribió.